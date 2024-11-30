Фестивали, концерты и катки: праздничная программа в Новосибирске на Новый год 2025

Posted 30 ноября, 04:53
Published 30 ноября, 04:53
Modified 30 ноября, 04:55
Updated 30 ноября, 04:55
Открытие новогоднего сезона состоится в Театральном сквере, где 1 декабря засияет главная ёлка города, украшенная более чем 2000 шарами. Одновременно включат иллюминацию на улице Ленина, в Первомайском сквере и на Михайловской набережной. Улица Ленина станет пешеходной, а её украшением станут гигантские шары и праздничные арт-объекты, созданные ведущими городскими компаниями.
В Первомайском сквере появится световой фонтан, а Михайловскую набережную украсят традиционными оленями с санями. Тематика ледового городка на набережной в этом году посвящена сказкам А. С. Пушкина, что связано с 225-летием со дня рождения великого поэта.
Символ новогоднего Новосибирска, Снежная баба, станет главным героем праздников. Её главная резиденция откроется 1 декабря в Концертном комплексе имени В. Маяковского. Здесь гостей ждут интерактивные программы, мюзиклы, мастер-классы и фотозоны. Резиденция будет работать каждые выходные до середины января.
С 21 декабря в каждом районе города появятся локальные резиденции Снежной бабы, отражающие колорит и уникальность местности. 4 января, в День рождения Снежной бабы, она примет гостей на карнавальном шествии в парке «Арена», где также начнется 25-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры.
Парк «Арена», Михайловская набережная, Берёзовая роща и другие городские парки превратятся в центры зимнего досуга. В этом году для горожан подготовлено:
Для самых маленьких — ледовые чаши и игровые зоны в ледовом городке, а для взрослых — увлекательные экскурсии. С 2 по 8 января в Новосибирске будет курсировать автобус «Первый Новогодний» с развлекательными программами и квестами.
С 4 по 8 января в парке «Арена» пройдет юбилейный Сибирский фестиваль снежной скульптуры с участием мастеров из России и зарубежья. Тема фестиваля в этом году — «Реки России». Лучшие команды художников продемонстрируют своё мастерство, а 8 января состоится церемония награждения победителей.
Также в этот день на ледовой арене «Фламинго» пройдет Всероссийский день фигурного катания. Зрителей ждут показательные выступления, мастер-классы ведущих фигуристов региона и бесплатное массовое катание.
Ключевое событие праздников — День рождения Снежной бабы 4 января. В парке «Арена» состоится фестиваль снежных баб, где любой желающий сможет попробовать себя в создании снежных скульптур. По всему городу пройдут праздничные шествия, а волшебный дух Новосибирска окутает каждого жителя.