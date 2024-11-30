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Posted 30 ноября, 04:53

Published 30 ноября, 04:53

Modified 30 ноября, 04:55

Updated 30 ноября, 04:55

Новогодняя елка

Фестивали, концерты и катки: праздничная программа в Новосибирске на Новый год 2025

30 ноября 2024, 04:53
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новогодняя елка

В Новосибирске опубликовали праздничную программу на Новый год 2025

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новосибирск традиционно готовится встречать Новый год с размахом. Уже с 1 декабря город окунется в праздничную атмосферу, полную огней, сказочных персонажей и зимних развлечений. Программа мероприятий включает в себя множество сюрпризов, которые обещают яркие январские каникулы.

Праздничные пространства и арт-объекты

Открытие новогоднего сезона состоится в Театральном сквере, где 1 декабря засияет главная ёлка города, украшенная более чем 2000 шарами. Одновременно включат иллюминацию на улице Ленина, в Первомайском сквере и на Михайловской набережной. Улица Ленина станет пешеходной, а её украшением станут гигантские шары и праздничные арт-объекты, созданные ведущими городскими компаниями.

Новогодняя иллюминацияНовогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация. Фото: Артем Шершнев. atas.info

В Первомайском сквере появится световой фонтан, а Михайловскую набережную украсят традиционными оленями с санями. Тематика ледового городка на набережной в этом году посвящена сказкам А. С. Пушкина, что связано с 225-летием со дня рождения великого поэта.

Резиденция Снежной бабы

Символ новогоднего Новосибирска, Снежная баба, станет главным героем праздников. Её главная резиденция откроется 1 декабря в Концертном комплексе имени В. Маяковского. Здесь гостей ждут интерактивные программы, мюзиклы, мастер-классы и фотозоны. Резиденция будет работать каждые выходные до середины января.

Аниматоры-снеговикиАниматоры-снеговики
Аниматоры-снеговики. Фото: 1MI

С 21 декабря в каждом районе города появятся локальные резиденции Снежной бабы, отражающие колорит и уникальность местности. 4 января, в День рождения Снежной бабы, она примет гостей на карнавальном шествии в парке «Арена», где также начнется 25-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры.

Традиционные зимние развлечения

Парк «Арена», Михайловская набережная, Берёзовая роща и другие городские парки превратятся в центры зимнего досуга. В этом году для горожан подготовлено:

  • 11 катков и 9 пунктов проката коньков.
  • 7 больших горок, включая бесплатные деревянные конструкции.
  • 6 лыжных трасс и пункты проката.
Ледовый катокЛедовый каток
Ледовый каток. Фото: 1MI

Для самых маленьких — ледовые чаши и игровые зоны в ледовом городке, а для взрослых — увлекательные экскурсии. С 2 по 8 января в Новосибирске будет курсировать автобус «Первый Новогодний» с развлекательными программами и квестами.

Фестивали и ледовые шоу

С 4 по 8 января в парке «Арена» пройдет юбилейный Сибирский фестиваль снежной скульптуры с участием мастеров из России и зарубежья. Тема фестиваля в этом году — «Реки России». Лучшие команды художников продемонстрируют своё мастерство, а 8 января состоится церемония награждения победителей.

Арт-объект в Первомайском сквереАрт-объект в Первомайском сквере
Арт-объект в Первомайском сквере. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Также в этот день на ледовой арене «Фламинго» пройдет Всероссийский день фигурного катания. Зрителей ждут показательные выступления, мастер-классы ведущих фигуристов региона и бесплатное массовое катание.

Кульминация праздников

Ключевое событие праздников — День рождения Снежной бабы 4 января. В парке «Арена» состоится фестиваль снежных баб, где любой желающий сможет попробовать себя в создании снежных скульптур. По всему городу пройдут праздничные шествия, а волшебный дух Новосибирска окутает каждого жителя.

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