Лучшие новосибирские аграрии были награждены новыми автомобилями

Posted 30 ноября, 09:04
Published 30 ноября, 09:04
Modified 30 ноября, 09:06
Updated 30 ноября, 09:06
29 ноября прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Награды за трудовые достижения получили работники и руководители образовательных организаций.
Несмотря на то, что год выдался непростым для аграриев, многие коллективы поощрили за трудовые достижения. Ранее сообщалось, почему возросли цены на картофель и лук в регионе.
В качестве наград работники получили «Нивы» и «Гранты». Однако многие коллективы заявили о решении передать ключи от наградных автомобилей бойцам СВО.