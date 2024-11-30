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Posted 30 ноября, 09:04

Published 30 ноября, 09:04

Modified 30 ноября, 09:06

Updated 30 ноября, 09:06

Лучшие новосибирские аграрии были награждены новыми автомобилями

Лучшие новосибирские аграрии были награждены новыми автомобилями

30 ноября 2024, 09:04
Фото: 1MI. Лучшие новосибирские аграрии были награждены новыми автомобилями
Губернатор Андрей Травников и спикер Заксобрания Андрей Шимкив наградили победителей трудовых соревнований, работников и представителей АПК.

29 ноября прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Награды за трудовые достижения получили работники и руководители образовательных организаций.

Несмотря на то, что год выдался непростым для аграриев, многие коллективы поощрили за трудовые достижения. Ранее сообщалось, почему возросли цены на картофель и лук в регионе.

В качестве наград работники получили «Нивы» и «Гранты». Однако многие коллективы заявили о решении передать ключи от наградных автомобилей бойцам СВО.

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