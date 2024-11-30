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Posted 30 ноября, 08:39

Published 30 ноября, 08:39

Modified 30 ноября, 08:41

Updated 30 ноября, 08:41

Причиной аварии мог стать светофор

Массовое ДТП произошло в Новосибирске

30 ноября 2024, 08:39
Фото: 1MI. Причиной аварии мог стать светофор
Накануне вечером произошло ДТП на пересечении улиц Народной и 25 лет Октября. Дорожно-транспортный инцидент попал на видеорегистратор и распространился в сети.

Очевидцы сообщают, что один из водителей проигнорировал запрещающий сигнал светофора: одна из машин на высокой скорости врезалась в другую, что привело к столкновению сразу несколько авто.

Предполагается, что причиной аварии мог стать некорректно работающий светофор. Горожане утверждают, что светофор переключается слишком быстро, порой без предупреждающего мигания, что приводит к частым ДТП на данном перекрестке.

Запись с видеорегистратораЗапись с видеорегистратора
Запись с видеорегистратора. Фото: АСТ-54
Массовое ДТП произошло в Новосибирске: что известно сейчас
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