Массовое ДТП произошло в Новосибирске

Posted 30 ноября, 08:39
Published 30 ноября, 08:39
Modified 30 ноября, 08:41
Updated 30 ноября, 08:41
Очевидцы сообщают, что один из водителей проигнорировал запрещающий сигнал светофора: одна из машин на высокой скорости врезалась в другую, что привело к столкновению сразу несколько авто.
Предполагается, что причиной аварии мог стать некорректно работающий светофор. Горожане утверждают, что светофор переключается слишком быстро, порой без предупреждающего мигания, что приводит к частым ДТП на данном перекрестке.