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Posted 30 ноября, 11:05

Published 30 ноября, 11:05

Modified 30 ноября, 11:18

Updated 30 ноября, 11:18

Пистолет в руке

Молодой житель Новосибирска устроил стрельбу у ночного клуба

30 ноября 2024, 11:05
Фото: 1MI. Пистолет в руке
Ночной конфликт у развлекательного заведения на улице Гоголя закончился стрельбой из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали два человека, которых экстренно госпитализировали.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел 26 ноября. Между двумя компаниями, ранее незнакомыми, возник спор, который быстро перерос в потасовку. В разгар конфликта 20-летний молодой человек достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в оппонентов, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция оперативно установила личности всех участников конфликта. Подозреваемого задержали через несколько дней. На него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На данный момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За подобное преступление молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие, которое должно установить все обстоятельства происшествия.

Этот случай вновь поднимает вопросы безопасности в ночных заведениях и контроля за использованием травматического оружия.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Арест#Стрельба#ГУ МВД#Ночной клуб
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