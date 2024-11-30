Молодой житель Новосибирска устроил стрельбу у ночного клуба

Posted 30 ноября, 11:05
Published 30 ноября, 11:05
Modified 30 ноября, 11:18
Updated 30 ноября, 11:18
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел 26 ноября. Между двумя компаниями, ранее незнакомыми, возник спор, который быстро перерос в потасовку. В разгар конфликта 20-летний молодой человек достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в оппонентов, после чего скрылся с места происшествия.
Полиция оперативно установила личности всех участников конфликта. Подозреваемого задержали через несколько дней. На него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На данный момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
За подобное преступление молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие, которое должно установить все обстоятельства происшествия.
Этот случай вновь поднимает вопросы безопасности в ночных заведениях и контроля за использованием травматического оружия.