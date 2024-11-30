Молодой житель Новосибирска устроил стрельбу у ночного клуба

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел 26 ноября. Между двумя компаниями, ранее незнакомыми, возник спор, который быстро перерос в потасовку. В разгар конфликта 20-летний молодой человек достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в оппонентов, после чего скрылся с места происшествия.