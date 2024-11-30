«Невыносимо жить»: топ-3 худших микрорайонов Новосибирска

Posted 30 ноября, 02:23
Published 30 ноября, 02:23
Modified 30 ноября, 03:00
Updated 30 ноября, 03:00
Микрорайон Чистая Слобода получил всего 3,3 балла из 5 возможных. Жители жалуются на регулярные пробки на железнодорожных переездах и улице Титова. Также отмечают переполненные поликлиники и нехватку банкоматов, несмотря на стремительное развитие района.
«Суета, бешеное движение. Отсюда бежать надо, а не покупать жильё. Испортили такой микрорайон, жить здесь невыносимо», — написал Александр С.
Местные жители также подчеркивают отсутствие зеленых зон, спортивных объектов и семейных развлечений, что компенсируется лишь обилием магазинов и алкомаркетов.
«Магазины в изобилии, а вот мест для отдыха и физического развития нет совсем», — негодует пользователь 2ГИС.
Этот жилмассив оказался на втором месте с оценкой 3,4 балла. Основные претензии — редкое транспортное сообщение, что делает жизнь без автомобиля практически невозможной, и отсутствие инфраструктуры для активной жизни.
«Скучное и богом забытое место. Постоянные пробки, магазинов мало, развиваться район не хочет», — написал Евгений Я.
Хотя район находится в экологически благоприятной зоне с чистым воздухом и реликтовым лесом, его благоустройство вызывает вопросы.
«Это место для старости, но не для жизни. Молодёжи здесь делать нечего», — заключают пользователи сервиса.
На третьем месте расположился микрорайон Затон с оценкой 3,8 балла. Жители считают, что район потерял свою привлекательность после закрытия судоремонтного завода, который был его центром.
«Когда-то здесь был завод, теплоходы, а теперь всё закрыто. Жить здесь становится всё сложнее», — сокрушается один из местных жителей.
Проблемы с благоустройством и дорожные пробки усугубляют общее состояние района. Местные шутят, что Затон подходит только тем, кто уже «потерял себя».
«Отличное место для тех, кто либо ещё не нашел себя, либо уже потерял», — отметил пользователь 2ГИС.