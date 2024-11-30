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Posted 30 ноября, 02:23

Published 30 ноября, 02:23

Modified 30 ноября, 03:00

Updated 30 ноября, 03:00

Микроарйона Плющихинский

«Невыносимо жить»: топ-3 худших микрорайонов Новосибирска

30 ноября 2024, 02:23
Фото: Ольга Храмушкина. atas.info. Микроарйона Плющихинский

В Новосибирске опубликовали антирейтинг худших микрорайонов

Жители Новосибирска активно обсуждают районы города, выставляя оценки в сервисе 2ГИС. На основе этих отзывов составлен рейтинг худших микрорайонов.

Чистая Слобода: пробки и отсутствие отдыха

Микрорайон Чистая Слобода получил всего 3,3 балла из 5 возможных. Жители жалуются на регулярные пробки на железнодорожных переездах и улице Титова. Также отмечают переполненные поликлиники и нехватку банкоматов, несмотря на стремительное развитие района.

«Суета, бешеное движение. Отсюда бежать надо, а не покупать жильё. Испортили такой микрорайон, жить здесь невыносимо», — написал Александр С.

Микроарйон Чистая СлободаМикроарйон Чистая Слобода
Микроарйон Чистая Слобода. Фото: 2GIS

Местные жители также подчеркивают отсутствие зеленых зон, спортивных объектов и семейных развлечений, что компенсируется лишь обилием магазинов и алкомаркетов.

«Магазины в изобилии, а вот мест для отдыха и физического развития нет совсем», — негодует пользователь 2ГИС.

Нижняя Ельцовка: «район для старости»

Этот жилмассив оказался на втором месте с оценкой 3,4 балла. Основные претензии — редкое транспортное сообщение, что делает жизнь без автомобиля практически невозможной, и отсутствие инфраструктуры для активной жизни.

«Скучное и богом забытое место. Постоянные пробки, магазинов мало, развиваться район не хочет», — написал Евгений Я.

Микроарйон Нижняя ЕльцовкаМикроарйон Нижняя Ельцовка
Микроарйон Нижняя Ельцовка. Фото: 2GIS

Хотя район находится в экологически благоприятной зоне с чистым воздухом и реликтовым лесом, его благоустройство вызывает вопросы.

«Это место для старости, но не для жизни. Молодёжи здесь делать нечего», — заключают пользователи сервиса.

Затон: упадок после закрытия завода

На третьем месте расположился микрорайон Затон с оценкой 3,8 балла. Жители считают, что район потерял свою привлекательность после закрытия судоремонтного завода, который был его центром.

«Когда-то здесь был завод, теплоходы, а теперь всё закрыто. Жить здесь становится всё сложнее», — сокрушается один из местных жителей.

Микроарйон ЗатонМикроарйон Затон
Микроарйон Затон. Фото: 2GIS

Проблемы с благоустройством и дорожные пробки усугубляют общее состояние района. Местные шутят, что Затон подходит только тем, кто уже «потерял себя».

«Отличное место для тех, кто либо ещё не нашел себя, либо уже потерял», — отметил пользователь 2ГИС.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Пробки#Благоустройство#2ГИС#Инфраструктура
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