Новосибирск снова без тепла: что говорят в мэрии

Posted 30 ноября, 06:05
Published 30 ноября, 06:05
Modified 30 ноября, 06:07
Updated 30 ноября, 06:07
По данным департамента энергетики и ЖКХ отключение тепла связано с ремонтными работами, которые начались в 13:00 и должны были завершиться к 5:00 утра 30 ноября. Под отключение тепла попали 20 многоквартирных домов.
«Чтобы ускорить процесс, ремонтники заранее подготовили площадку. Сейчас ведутся сварочные работы», — уточнили в городской администрации.
Представители управляющей компании и диспетчерская служба заранее уведомили жильцов о планируемых отключениях. Также в мэрии подчеркнули, что департамент ЖКХ держит ситуацию на контроле.
По информации издания Mash Siberia, специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК), которая проводит ремонтные работы, обнаружили два дефекта трубопровода возле домов №11 и №13. Плановое отключение тепла стало необходимым для устранения повреждений.