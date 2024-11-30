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Posted 30 ноября, 06:05

Published 30 ноября, 06:05

Modified 30 ноября, 06:07

Updated 30 ноября, 06:07

Отопительная батарея

Новосибирск снова без тепла: что говорят в мэрии

30 ноября 2024, 06:05
Фото: 1MI. Отопительная батарея

В мэрии Новосибирска прокомментировали отключение тепла в Дзержинском районе

29 ноября в Дзержинском районе Новосибирска жители улицы Адриена Лежена столкнулись с отключением отопления.

По данным департамента энергетики и ЖКХ отключение тепла связано с ремонтными работами, которые начались в 13:00 и должны были завершиться к 5:00 утра 30 ноября. Под отключение тепла попали 20 многоквартирных домов.

«Чтобы ускорить процесс, ремонтники заранее подготовили площадку. Сейчас ведутся сварочные работы», — уточнили в городской администрации.

Представители управляющей компании и диспетчерская служба заранее уведомили жильцов о планируемых отключениях. Также в мэрии подчеркнули, что департамент ЖКХ держит ситуацию на контроле.

По информации издания Mash Siberia, специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК), которая проводит ремонтные работы, обнаружили два дефекта трубопровода возле домов №11 и №13. Плановое отключение тепла стало необходимым для устранения повреждений.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Отопление#ЖКХ#Ремонтные работы#Зима
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