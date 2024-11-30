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Posted 30 ноября, 03:07

Published 30 ноября, 03:07

Modified 30 ноября, 03:09

Updated 30 ноября, 03:09

Грузовик на трассе

Новосибирские дальнобойщики на 4 дня застряли в пробке на трассе в Забайкалье

30 ноября 2024, 03:07
Фото: 1MI. Грузовик на трассе
С 26 ноября более тысячи фур застряли на дороге в направлении Читы. У многих закончились запасы еды, воды и топлива.

Движение грузового транспорта на участке трассы было ограничено 28 ноября из-за сильных снегопадов. Власти Забайкальского края уточнили, что закрыт участок с 742-го по 794-й километр. Срок снятия ограничений планировался на вечер 28 ноября, но из-за сохраняющихся сложных погодных условий дата может быть изменена.

Дальнобойщик Иван (имя изменено) в разговоре с АиФ-Новосибирск, оказавшийся в числе застрявших, рассказал, что у водителей уже закончились запасы еды, воды, а у некоторых и топлива.

Обращения к спасательным службам и дорожным управлениям пока не привели к результатам. По словам Ивана, МЧС Бурятии направило водителей к дорожным службам Читинской области, которые, в свою очередь, отправили запросы обратно в Бурятию.

Ситуация осложняется морозами, дефицитом продовольствия и отсутствием прогнозов по расчистке дороги. Многие водители живут в своих кабинах, пытаясь экономить топливо для обогрева. Растёт риск, что из-за нехватки топлива машины не смогут поддерживать тепло, а водители окажутся в условиях, угрожающих их жизни.

На трассе Новосибирск-Барнаул ухудшилась обстановка
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Дорога#Пробка#Грузовики#Снегопад
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