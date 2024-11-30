Новосибирский застройщик оставили вкладчиков без жилья и с долгами

Posted 30 ноября, 08:23
Published 30 ноября, 08:23
Modified 30 ноября, 08:25
Updated 30 ноября, 08:25
Застройщик обещал сдать дома к январю 2025 года. Однако сейчас на месте стройки стоят только сваи. Клиентам, которые взяли кредиты на вклады, придется достраивать дома собственными силами. Обращения в офис не дают результатов, так как в фирме «Мегадом» сменилось руководство.
Напомним, экс-директор Евгений Мельников был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве, но скончался в СИЗО. Несмотря на многочисленные обращения, ситуация с обманутыми вкладчиками не проясняется.
Свою историю в материале КП рассказала многодетная мать Лидия Дудник, чей супруг, участник СВО, должен был вернуться в новый дом. Семья взяла ипотеку, рассчитывала заселиться к возвращению главы семьи. Однако летом Лидия увидела, что строку заморозили из-за смены руководства.