Новосибирский застройщик оставили вкладчиков без жилья и с долгами

Застройщик обещал сдать дома к январю 2025 года. Однако сейчас на месте стройки стоят только сваи. Клиентам, которые взяли кредиты на вклады, придется достраивать дома собственными силами. Обращения в офис не дают результатов, так как в фирме «Мегадом» сменилось руководство.