atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 08:23

Published 30 ноября, 08:23

Modified 30 ноября, 08:25

Updated 30 ноября, 08:25

Стройка заморожена

Новосибирский застройщик оставили вкладчиков без жилья и с долгами

30 ноября 2024, 08:23
Фото: 1MI. Стройка заморожена
Клиенты стройфирмы «Мегадом», в которой сменилось руководство, остались с долгами и без жилья. Число пострадавших превысило 150 человек.

Застройщик обещал сдать дома к январю 2025 года. Однако сейчас на месте стройки стоят только сваи. Клиентам, которые взяли кредиты на вклады, придется достраивать дома собственными силами. Обращения в офис не дают результатов, так как в фирме «Мегадом» сменилось руководство.

Напомним, экс-директор Евгений Мельников был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве, но скончался в СИЗО. Несмотря на многочисленные обращения, ситуация с обманутыми вкладчиками не проясняется.

Свою историю в материале КП рассказала многодетная мать Лидия Дудник, чей супруг, участник СВО, должен был вернуться в новый дом. Семья взяла ипотеку, рассчитывала заселиться к возвращению главы семьи. Однако летом Лидия увидела, что строку заморозили из-за смены руководства.

Жители Хилка пожаловались мэру: что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
Центробанк перестал покупать иностранную валютуПочти 50 мигрантов выдворят из Новосибирской областиМассовое ДТП произошло в Новосибирске: что известно сейчас
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Застройщик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика