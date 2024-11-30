Пробы воздуха на опасные вещества взяли в Новосибирске — что выявили

В прошлом году специалисты исследовали атмосферу в районах крупных заводов, таких как «Экран» и Новосибирский приборостроительный завод. Пробы с подветренной стороны показали превышение уровня взвешенных веществ. Данные передали в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, поскольку объекты относятся к федеральному надзору. Совместные проверки с природоохранной прокуратурой выявили нарушения, и виновные были привлечены к ответственности.