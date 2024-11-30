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Posted 30 ноября, 03:16

Published 30 ноября, 03:16

Modified 30 ноября, 03:18

Updated 30 ноября, 03:18

Трубы в Новосибирске

Пробы воздуха на опасные вещества взяли в Новосибирске — что выявили

30 ноября 2024, 03:16
Фото: Министерство природы Новосибирской области. Трубы в Новосибирске

В Новосибирске в районе горбольницы взяли пробы на качество воздуха

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области провели забор проб воздуха в районе городской клинической больницы. Это мероприятие направлено на оценку уровня загрязнения атмосферы в близлежащих районах — Калининском и Заельцовском.

На фоне периодического объявления в регионе неблагоприятных метеоусловий (НМУ) жители Новосибирска часто жалуются на ухудшение качества воздуха, особенно в промышленных зонах. Заместитель министра природных ресурсов Алексей Севастьянов напомнил, что термин «черное небо» — народное название, которое в официальной документации не используется.

«В Новосибирской области существует период НМУ, когда погодные условия, такие как штиль, препятствуют рассеиванию вредных примесей. В это время предприятия обязаны снижать выбросы или приостанавливать работы. Большинство компаний соблюдают эти требования, подавая соответствующие планы мероприятий», — пояснил Севастьянов.

В прошлом году специалисты исследовали атмосферу в районах крупных заводов, таких как «Экран» и Новосибирский приборостроительный завод. Пробы с подветренной стороны показали превышение уровня взвешенных веществ. Данные передали в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, поскольку объекты относятся к федеральному надзору. Совместные проверки с природоохранной прокуратурой выявили нарушения, и виновные были привлечены к ответственности.

Очередное проведение анализа позволяет выявить источники загрязнения и принять меры. Если вновь будут зафиксированы превышения предельно допустимых норм, информация будет направлена в надзорные органы для последующего реагирования.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Загрязнение#Метеоусловия#Атмосфера#Природные ресурсы
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