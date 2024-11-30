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Posted 30 ноября, 04:08

Published 30 ноября, 04:08

Modified 30 ноября, 04:10

Updated 30 ноября, 04:10

Разобранные рельсы

Разобранные железнодорожные пути в Пашино встревожили новосибирцев

30 ноября 2024, 04:08
Фото: 1MI. Разобранные рельсы
Жители города обеспокоены разобранными железнодорожными шпалами на Пашинской ветке ЗСЖД.

Новосибирцы сообщили, что в районе 300 метров от Пашинского переезда, напротив логистического терминала «Евросиб», были полностью демонтированы шпалы и часть путей. Это вызвало опасения, что обещанный запуск электрички может быть отложен.

Однако в ЗСЖД заверили, что ситуация под контролем, а разобранные пути являются частью запланированных ремонтных работ.

«На участке от станции Иня-Восточная до станции Пашино проводилось обновление верхнего строения пути. В данный момент завершается благоустройство полосы отвода и вывоз использованных материалов. Все работы идут по графику», — сообщили представители ЗСЖД в разговоре с VN.ru.

Запуск регулярного сообщения до микрорайона Клюквенный по Пашинской ветке начнется с 15 декабря 2024 года, с введением нового графика движения поездов. Первая тестовая поездка на данном маршруте состоялась 16 октября, когда электричка проехала от Пашино до Новосибирска-Главного через станцию Иня-Восточная.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Ремонтные работы#Электричка#Железнодорожные пути#Пашино
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