Разобранные железнодорожные пути в Пашино встревожили новосибирцев

Posted 30 ноября, 04:08
Published 30 ноября, 04:08
Modified 30 ноября, 04:10
Updated 30 ноября, 04:10
Новосибирцы сообщили, что в районе 300 метров от Пашинского переезда, напротив логистического терминала «Евросиб», были полностью демонтированы шпалы и часть путей. Это вызвало опасения, что обещанный запуск электрички может быть отложен.
Однако в ЗСЖД заверили, что ситуация под контролем, а разобранные пути являются частью запланированных ремонтных работ.
«На участке от станции Иня-Восточная до станции Пашино проводилось обновление верхнего строения пути. В данный момент завершается благоустройство полосы отвода и вывоз использованных материалов. Все работы идут по графику», — сообщили представители ЗСЖД в разговоре с VN.ru.
Запуск регулярного сообщения до микрорайона Клюквенный по Пашинской ветке начнется с 15 декабря 2024 года, с введением нового графика движения поездов. Первая тестовая поездка на данном маршруте состоялась 16 октября, когда электричка проехала от Пашино до Новосибирска-Главного через станцию Иня-Восточная.