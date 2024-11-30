Разобранные железнодорожные пути в Пашино встревожили новосибирцев

Запуск регулярного сообщения до микрорайона Клюквенный по Пашинской ветке начнется с 15 декабря 2024 года, с введением нового графика движения поездов. Первая тестовая поездка на данном маршруте состоялась 16 октября, когда электричка проехала от Пашино до Новосибирска-Главного через станцию Иня-Восточная.