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Posted 30 ноября, 07:52

Published 30 ноября, 07:52

Modified 30 ноября, 07:54

Updated 30 ноября, 07:54

Банк России отказался от покупки иностранной валюты

Центробанк перестал покупать иностранную валюту

30 ноября 2024, 07:52
Фото: 1MI. Банк России отказался от покупки иностранной валюты
Банк России приостановит покупку иностранной валюты до конца 2024 года. По сообщению пресс-службы ЦБ.

Банк России с 28 ноября до конца 2024 года приостановит покупку иностранной валюты. Однако продажа иностранной валюты продолжится и будет осуществляется на 8,4 млрд рублей в день.

Таким образом предполагается снизить волатильность, то есть изменчивость финансовых рынков. Эксперты полагают, что таким образом падение рубля замедлится.

Напомним, ранее ЦБ уже принимал подобное решение: продажа иностранной валюты приостанавливалась с августа до конца 2023 года.

На сегодняшний день по данным ЦБ курс доллара составляет 107,74, евро 114,31, юаня 14,72.

Напомним, ранее новосибирцам рассказали, как рост доллара отразиться на ценах.

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