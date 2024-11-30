Центробанк перестал покупать иностранную валюту

Posted 30 ноября, 07:52
Published 30 ноября, 07:52
Modified 30 ноября, 07:54
Updated 30 ноября, 07:54
Банк России с 28 ноября до конца 2024 года приостановит покупку иностранной валюты. Однако продажа иностранной валюты продолжится и будет осуществляется на 8,4 млрд рублей в день.
Таким образом предполагается снизить волатильность, то есть изменчивость финансовых рынков. Эксперты полагают, что таким образом падение рубля замедлится.
Напомним, ранее ЦБ уже принимал подобное решение: продажа иностранной валюты приостанавливалась с августа до конца 2023 года.
На сегодняшний день по данным ЦБ курс доллара составляет 107,74, евро 114,31, юаня 14,72.
Напомним, ранее новосибирцам рассказали, как рост доллара отразиться на ценах.