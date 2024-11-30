В Новосибирске пациент с инвалидностью не получал необходимые лекарства

Posted 30 ноября, 09:20
Published 30 ноября, 09:20
Modified 30 ноября, 09:22
Updated 30 ноября, 09:22
В одной из поликлиник Новосибирска терапевт в течении некоторого времени отказывалась выписать инсулин пациентке, страдающей диабетом и имеющей III степень инвалидности.
Поскольку решить проблему через заведующую не удалось, женщина обратилась в отделение прокуратуры. После вмешательства надзорного ведомства, ей выписали рецепты на льготные лекарства. Терапевта привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее в Atas.info сообщалось об ожидаемом снижении заболеваемостью ВИЧ-инфекцией.