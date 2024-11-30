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Posted 30 ноября, 09:20

Published 30 ноября, 09:20

Modified 30 ноября, 09:22

Updated 30 ноября, 09:22

В Новосибирске пациент с инвалидностью не получал необходимые лекарства

В Новосибирске пациент с инвалидностью не получал необходимые лекарства

30 ноября 2024, 09:20
Фото: 1MI.
Женщина с диабетом получила жизненно необходимые лекарства только после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В одной из поликлиник Новосибирска терапевт в течении некоторого времени отказывалась выписать инсулин пациентке, страдающей диабетом и имеющей III степень инвалидности.

Поскольку решить проблему через заведующую не удалось, женщина обратилась в отделение прокуратуры. После вмешательства надзорного ведомства, ей выписали рецепты на льготные лекарства. Терапевта привлекли к дисциплинарной ответственности.

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