В Новосибирске подозреваемого в убийстве бабушки отправили в СИЗО

В квартире с женщиной жили ее внучка и внук. Обвиняемый в убийстве был сожителем внучки. Соседи рассказали журналистам, что пенсионерка неоднократно жаловалась на затруднительные условия: ей приходилось содержать молодых людей на свою пенсию.