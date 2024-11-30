В Новосибирске подозреваемого в убийстве бабушки отправили в СИЗО

Posted 30 ноября, 05:42
Published 30 ноября, 05:42
Modified 30 ноября, 05:43
Updated 30 ноября, 05:43
По данным следствия, 28 ноября житель Новосибирска убил пенсионерку в квартире на улице Челюскинцев. Обвиняемый сначала нанес пожилой женщине удар рукой в висок, затем дважды ударил ее чем-то острым в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В квартире с женщиной жили ее внучка и внук. Обвиняемый в убийстве был сожителем внучки. Соседи рассказали журналистам, что пенсионерка неоднократно жаловалась на затруднительные условия: ей приходилось содержать молодых людей на свою пенсию.
После совершения преступления, по данным правоохранительных органов, мужчина попытался сбежать. Его задержали в одном из парков Новосибирска. Сообщается, что мужчина намеревался покончить с собой.
Новосибирцу предъявлено обвинение по статье «Убийство». Его отправили в СИЗО до 28 января.