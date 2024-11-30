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Posted 30 ноября, 05:42

Published 30 ноября, 05:42

Modified 30 ноября, 05:43

Updated 30 ноября, 05:43

Судебное заседание

В Новосибирске подозреваемого в убийстве бабушки отправили в СИЗО

30 ноября 2024, 05:42
Фото: Управление судебного департамента по Новосибирской области. Судебное заседание
30 ноября Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для 26-летнего Александра Т., обвиняемого в убийстве 69-летней пенсионерки. Ему предстоит провести под стражей как минимум два месяца.

По данным следствия, 28 ноября житель Новосибирска убил пенсионерку в квартире на улице Челюскинцев. Обвиняемый сначала нанес пожилой женщине удар рукой в висок, затем дважды ударил ее чем-то острым в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В квартире с женщиной жили ее внучка и внук. Обвиняемый в убийстве был сожителем внучки. Соседи рассказали журналистам, что пенсионерка неоднократно жаловалась на затруднительные условия: ей приходилось содержать молодых людей на свою пенсию.

После совершения преступления, по данным правоохранительных органов, мужчина попытался сбежать. Его задержали в одном из парков Новосибирска. Сообщается, что мужчина намеревался покончить с собой.

Новосибирцу предъявлено обвинение по статье «Убийство». Его отправили в СИЗО до 28 января.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск
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