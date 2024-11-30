В Новосибирске раскрыли схему автоподстав ради получения выплат по страховке

Posted 30 ноября, 06:26
Published 30 ноября, 06:26
Modified 30 ноября, 06:28
Updated 30 ноября, 06:28
Участники схемы инсценировали три аварии в 2022 году, чем нанесли ущерб страховой компании «Альфастрахование» на общую сумму 847 тысяч рублей. Первое фиктивное ДТП принесло злоумышленникам 400 тысяч рублей, второе — 265 тысяч, а третье, в декабре, — 182 тысячи рублей.
В ходе расследования выяснилось, что организаторами мошеннической схемы были трое родственников. Один из них — совладелец бизнеса по аренде и ремонту автомобилей, другой занимался юридическим сопровождением операций, используя свои глубокие знания в области страхового законодательства. В постановках ДТП использовались автомобили, принадлежащие членам группы.
Инсценировки столкновений автомобилей — лишь одна из популярных методик страхового мошенничества. По данным «Альфастрахования», в Новосибирске только за полтора года (с начала 2023 года до мая 2024 года) было возбуждено 31 уголовное дело о страховых махинациях, ущерб от которых составил около 10 миллионов рублей.
По российскому законодательству инсценировка ДТП может быть квалифицирована как мошенничество. В зависимости от ущерба злоумышленникам грозит либо административный штраф, либо уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.