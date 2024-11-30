В Новосибирске раскрыли схему автоподстав ради получения выплат по страховке

Инсценировки столкновений автомобилей — лишь одна из популярных методик страхового мошенничества. По данным «Альфастрахования», в Новосибирске только за полтора года (с начала 2023 года до мая 2024 года) было возбуждено 31 уголовное дело о страховых махинациях, ущерб от которых составил около 10 миллионов рублей.