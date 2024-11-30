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Posted 30 ноября, 06:26

Published 30 ноября, 06:26

Modified 30 ноября, 06:28

Updated 30 ноября, 06:28

Водитель за рулем

В Новосибирске раскрыли схему автоподстав ради получения выплат по страховке

30 ноября 2024, 06:26
Фото: 1MI. Водитель за рулем
В Новосибирске правоохранители разоблачили организованную группу, занимавшуюся постановочными дорожно-транспортными происшествиями с целью получения выплат от страховой компании.

Участники схемы инсценировали три аварии в 2022 году, чем нанесли ущерб страховой компании «Альфастрахование» на общую сумму 847 тысяч рублей. Первое фиктивное ДТП принесло злоумышленникам 400 тысяч рублей, второе — 265 тысяч, а третье, в декабре, — 182 тысячи рублей.

В ходе расследования выяснилось, что организаторами мошеннической схемы были трое родственников. Один из них — совладелец бизнеса по аренде и ремонту автомобилей, другой занимался юридическим сопровождением операций, используя свои глубокие знания в области страхового законодательства. В постановках ДТП использовались автомобили, принадлежащие членам группы.

Инсценировки столкновений автомобилей — лишь одна из популярных методик страхового мошенничества. По данным «Альфастрахования», в Новосибирске только за полтора года (с начала 2023 года до мая 2024 года) было возбуждено 31 уголовное дело о страховых махинациях, ущерб от которых составил около 10 миллионов рублей.

По российскому законодательству инсценировка ДТП может быть квалифицирована как мошенничество. В зависимости от ущерба злоумышленникам грозит либо административный штраф, либо уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Мошенничество#Уголовное дело#Страховка
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