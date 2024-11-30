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Posted 30 ноября, 07:02

Published 30 ноября, 07:02

Modified 30 ноября, 07:04

Updated 30 ноября, 07:04

Новый музей

В Новосибирске завершили реконструкцию музея Кондратюка

30 ноября 2024, 07:02
Фото: правительство Новосибирской области. Новый музей
В Новосибирске завершена масштабная двухлетняя реконструкция одного из значимых исторических объектов города — здания Музея города Новосибирска «Дом Кондратюка», сообщили в правительстве Новосибирской области.

Проект был реализован в рамках национального проекта «Культура», направленного на сохранение культурного наследия и развитие музейной инфраструктуры. Реконструкция здания, построенного в 1924 году, не только сохранила его исторический облик, но и адаптировала для современного использования с учетом всех потребностей музея.

В ходе реконструкции были выполнены работы по укреплению фундамента, возведению новых стен и крыши, а также прокладке инженерных сетей. В результате площадь музея выросла до 1297 квадратных метров. Вместо устаревших деревянных перекрытий и шлакоблоков, использованных ранее, теперь в здании применены более прочные материалы: кирпичные стены и бетонные перекрытия, что значительно увеличивает долговечность здания. Также была добавлена архитектурная подсветка фасада, которая делает здание еще более выразительным в вечернее время.

Особое внимание уделили созданию новых помещений. В здании появился подвал для архива, технических помещений и фондохранилища, что позволяет значительно улучшить условия для хранения коллекций и оборудования. Также предусмотрены просторные залы для постоянных и временных выставок, удобные рабочие зоны для сотрудников и комфортные пространства для посетителей.

Первая экспозиция уже открыта в новом здании: спускаемый аппарат «Зенит-2» класса «Восток», аналогичный тому, в котором летали Юрий Гагарин и Герман Титов, занимает центральное место в одном из залов первого этажа. Этот уникальный экспонат был установлен до завершения ремонта перекрытий, так как его размеры не позволяли сделать это позже.

Три зала будут посвящены жизни и достижениям Юрия Кондратюка, а также его проектам в области космонавтики. Также будет подготовлена экспозиция, рассказывающая о новосибирцах, сыгравших важную роль в освоении космоса. Второй этаж музея будет отведен для временных выставок, что позволит музею регулярно обновлять свои экспозиции.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#История#Реконструкция#Музей#Экспозиция
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