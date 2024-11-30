В Новосибирске завершили реконструкцию музея Кондратюка

В ходе реконструкции были выполнены работы по укреплению фундамента, возведению новых стен и крыши, а также прокладке инженерных сетей. В результате площадь музея выросла до 1297 квадратных метров. Вместо устаревших деревянных перекрытий и шлакоблоков, использованных ранее, теперь в здании применены более прочные материалы: кирпичные стены и бетонные перекрытия, что значительно увеличивает долговечность здания. Также была добавлена архитектурная подсветка фасада, которая делает здание еще более выразительным в вечернее время.