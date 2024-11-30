В Новосибирской области потратят более 15 млн рублей на новые дорожные камеры

Срок выполнения контракта — 120 дней с момента подписания. В проекте указано, что подрядчик обязуется не только поставить оборудование, но и произвести монтаж, ввод в эксплуатацию и настройку системы. Прием заявок от компаний-поставщиков завершится 6 декабря 2024 года.