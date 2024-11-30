В Новосибирской области потратят более 15 млн рублей на новые дорожные камеры

Posted 30 ноября, 11:11
Published 30 ноября, 11:11
Modified 30 ноября, 11:13
Updated 30 ноября, 11:13
Комплексы планируют установить на перекрестке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского. В состав оборудования войдут: етыре видеодатчика, обзорные камеры, системы электропитания и бесперебойного питания, инфракрасная подсветка, контроллер определения текущей фазы светофора.
Основные функции комплекса:
Срок выполнения контракта — 120 дней с момента подписания. В проекте указано, что подрядчик обязуется не только поставить оборудование, но и произвести монтаж, ввод в эксплуатацию и настройку системы. Прием заявок от компаний-поставщиков завершится 6 декабря 2024 года.