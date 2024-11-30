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Posted 30 ноября, 11:11

Published 30 ноября, 11:11

Modified 30 ноября, 11:13

Updated 30 ноября, 11:13

Уличные видеокамеры

В Новосибирской области потратят более 15 млн рублей на новые дорожные камеры

30 ноября 2024, 11:11
Фото: 1MI. Уличные видеокамеры
Центр организации дорожного движения Новосибирской области (ЦОДД) закупит новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД стоимостью 15,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Комплексы планируют установить на перекрестке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского. В состав оборудования войдут: етыре видеодатчика, обзорные камеры, системы электропитания и бесперебойного питания, инфракрасная подсветка, контроллер определения текущей фазы светофора.

Основные функции комплекса:

  • фиксация проезда на запрещающий сигнал светофора,
  • выезд за стоп-линию,
  • превышение скорости,
  • нарушение правил использования ремня безопасности.

Срок выполнения контракта — 120 дней с момента подписания. В проекте указано, что подрядчик обязуется не только поставить оборудование, но и произвести монтаж, ввод в эксплуатацию и настройку системы. Прием заявок от компаний-поставщиков завершится 6 декабря 2024 года.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Монтаж#Водители#Перекресток#Тендер#ЦОДД
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