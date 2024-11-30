Жители Хилка пожаловались мэру: что произошло

На улице Малыгина барьер снесли уже в третий раз. Общественникам порекомендовали обратится в местный Минтранс, однако они намерены отправить письмо главе города уже 2 декабря, потому что данная ситуация, по их словам, требует немедленного вмешательства. В то время как реакция местных властей Ленского района, по утверждению обратившихся, остается формальной.