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Posted 30 ноября, 07:44

Published 30 ноября, 07:44

Modified 30 ноября, 08:10

Updated 30 ноября, 08:10

Жители Хилокского жилмассива направили письмо мэру

Жители Хилка пожаловались мэру: что произошло

30 ноября 2024, 07:44
Фото: 1MI.

Жители Хилокского жилмассива направили письмо мэру

Сибиряки в Хилокском жилмассиве пожаловались на сносы ограничителей для фур.

На улице Малыгина барьер снесли уже в третий раз. Общественникам порекомендовали обратится в местный Минтранс, однако они намерены отправить письмо главе города уже 2 декабря, потому что данная ситуация, по их словам, требует немедленного вмешательства. В то время как реакция местных властей Ленского района, по утверждению обратившихся, остается формальной.

В качестве мер улучшения ситуации, общественники предлагают установить мигающие прожекторы или лежачие полицейские.

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