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Posted 30 ноября, 05:16

Published 30 ноября, 05:16

Modified 30 ноября, 05:26

Updated 30 ноября, 05:26

Сгоревший дом

Жители пятиэтажки едва не погибли в страшном пожаре — фото

30 ноября 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney. Сгоревший дом

Житель Новосибирска погиб в крупном пожаре

В Калининском районе Новосибирска 28 ноября произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Народная. Есть погибшие, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Огонь на четвертом этаже на улице Народная разгорелся в 11 часу утра 30 ноября. На место выехали бригады спасателей МЧС по Новосибирской области, которые обнаружили сильное задымление и пламя, охватившее помещение площадью около пяти квадратных метров.

Шесть жильцов дома успели самостоятельно покинуть подъезд до прибытия спасателей. Однако в горящей квартире находился мужчина без признаков жизни. Газодымозащитники эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался.

Кадры с места пожараКадры с места пожара
Кадры с места пожараКадры с места пожара
Кадры с места пожараКадры с места пожара
Кадры с места пожара. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Кроме того, помощь потребовалась двум жителям верхнего, пятого этажа. Из-за густого дыма они не могли покинуть свои квартиры без посторонней помощи. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали их и вывели на свежий воздух.

Пожар был полностью потушен всего за 10 минут. Сейчас нНа месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит причины возгорания.

Мужчина погиб при пожаре в 17-этажном доме в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Спасатели#МЧС#Ликвидация#Жертвы#Эвакуация
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