Жители пятиэтажки едва не погибли в страшном пожаре — фото

Posted 30 ноября, 05:16
Published 30 ноября, 05:16
Modified 30 ноября, 05:26
Updated 30 ноября, 05:26
Огонь на четвертом этаже на улице Народная разгорелся в 11 часу утра 30 ноября. На место выехали бригады спасателей МЧС по Новосибирской области, которые обнаружили сильное задымление и пламя, охватившее помещение площадью около пяти квадратных метров.
Шесть жильцов дома успели самостоятельно покинуть подъезд до прибытия спасателей. Однако в горящей квартире находился мужчина без признаков жизни. Газодымозащитники эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался.
Кроме того, помощь потребовалась двум жителям верхнего, пятого этажа. Из-за густого дыма они не могли покинуть свои квартиры без посторонней помощи. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали их и вывели на свежий воздух.
Пожар был полностью потушен всего за 10 минут. Сейчас нНа месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит причины возгорания.