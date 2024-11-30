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Posted 30 ноября, 04:00

Published 30 ноября, 04:00

Modified 30 ноября, 04:02

Updated 30 ноября, 04:02

Сосульки в Новосибирске

Зимы не ждать — волна аномального тепла накроет Новосибирск

30 ноября 2024, 04:00
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Сосульки в Новосибирске

В Новосибирске начало декабря будет аномально теплым

Последний месяц уходящего года порадует жителей Новосибирска необычно мягкой зимней погодой.

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в декабре температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-4 градуса, а сильных морозов не ожидается.

В первой декаде месяца среднесуточная температура составит от -8 до -12 градусов, тогда как обычно для этого периода характерны -13,2 градуса.

  • Ночью: от -13 до -20 градусов, реже — до -7…-12 градусов.
  • Днем: от -7…-12 градусов до -1…-6 градусов.
  • Осадки: в отдельные дни ожидается снег разной интенсивности.

Как пояснила начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, теплая погода связана с влиянием воздушных масс, поступающих с Северной Атлантики.

«Воздушные массы принесут не только тепло и снег, но и кратковременные похолодания. Минимальная температура в регионе опустится до -20 градусов, что значительно мягче традиционных сибирских холодов», — сообщила Кичанова.

Декада считается аномально теплой, если температура выше нормы на 3 градуса. В этом году погода опережает прогнозы и ломает привычные климатические устои. Однако резкие похолодания пока маловероятны, и вероятность 30-градусных морозов остается минимальной.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Зима#Декабрь#Прогноз погоды
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