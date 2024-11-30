Зимы не ждать — волна аномального тепла накроет Новосибирск

Posted 30 ноября, 04:00
Published 30 ноября, 04:00
Modified 30 ноября, 04:02
Updated 30 ноября, 04:02
По данным Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в декабре температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-4 градуса, а сильных морозов не ожидается.
В первой декаде месяца среднесуточная температура составит от -8 до -12 градусов, тогда как обычно для этого периода характерны -13,2 градуса.
Как пояснила начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, теплая погода связана с влиянием воздушных масс, поступающих с Северной Атлантики.
«Воздушные массы принесут не только тепло и снег, но и кратковременные похолодания. Минимальная температура в регионе опустится до -20 градусов, что значительно мягче традиционных сибирских холодов», — сообщила Кичанова.
Декада считается аномально теплой, если температура выше нормы на 3 градуса. В этом году погода опережает прогнозы и ломает привычные климатические устои. Однако резкие похолодания пока маловероятны, и вероятность 30-градусных морозов остается минимальной.