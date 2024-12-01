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Posted 30 ноября, 21:02

Published 30 ноября, 21:02

Modified 30 ноября, 21:02

Updated 30 ноября, 21:02

День Платона и Романа Зимоуказателей 1 декабря

День Платона и Романа Зимоуказателей — традиции и народные приметы 1 декабря

30 ноября 2024, 21:02
Фото: 1MI. День Платона и Романа Зимоуказателей 1 декабря
1 декабря отмечается память святых мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского. В народной традиции этот день получил название День Платона и Романа Зимоуказателей.

Считалось, что именно в первый день зимы природа показывает, какой она будет в ближайшие месяцы. Также это время для обращения к святым за помощью в преодолении трудностей и привлечении благополучия в дом.

История святых

Платон Анкирский жил в III–IV веках, родился в семье христиан и с юности посвятил себя проповеди веры. За свое служение он подвергся пыткам и казни, но остался непоколебимым в своей вере.

Роман Кесарийский, диакон и проповедник, также отдал жизнь за христианство. Он защищал храмы от разрушений и убеждал людей отвернуться от идолопоклонства. За смелость и несгибаемую веру он был подвергнут жестоким мучениям и казнен.

Эти два святых символизируют стойкость и духовную силу, которые вдохновляли людей искать их заступничества в трудные времена.

Платон Анкирский и Роман КесарийскийПлатон Анкирский и Роман Кесарийский
Платон Анкирский и Роман Кесарийский. Фото: Икона

Традиции 1 декабря

1 декабря всегда начиналось с молитв. Люди просили Платона и Романа о защите, здоровье и материальном благополучии. Считалось, что для привлечения достатка нужно взять крупную монету, приговаривая:

«Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман».

Монету затем хранили весь год как талисман. Также было принято заниматься полезными делами — в этот день мастерили деревянную утварь, шили или стирали. Женщины считали, что обновление постельного белья или уборка в доме помогают укрепить семейные отношения.

Фото: 1MI

Приметы дня

Народные приметы на 1 декабря связаны с погодой:

  • Утренние морозы предвещают холодную зиму, а оттепель — мягкую и короткую.
  • Ветер дует сильно — ждите снежных метелей на протяжении всей зимы.
  • Круги вокруг луны ночью — к скорому морозу.
  • Если 1 декабря тепло, весна будет ранней.

Другие приметы:

  • Комар или муха в доме — к оттепели.
  • Метель предсказывает метели на Масленицу.
  • Ворона, идущая по дороге, обещает скорую смену погоды.
Фото: 1MI

Чего нельзя делать 1 декабря

День строго соблюдал определенные запреты:

  1. Сквернословие и ссоры. Считалось, что злость и жалобы привлекают нечистую силу.
  2. Важные дела и подписания документов. Любые деловые начинания обречены на провал.
  3. Нарушение домашнего уклада. Например, посуду после ужина должна мыть хозяйка дома, иначе семейное счастье покинет дом.
  4. Дарение детских игрушек. Считалось, что с ними можно передать удачу ребенка.

Поверья о богатстве

Помимо молитвы с монетой, существовали обряды на улучшение финансового положения. Например, рассыпая зерна перед домом, произносили слова благодарности земле и просили удачного года.

Фото: Изображение Midjourney

1 декабря — это переходный день, который объединяет глубокие духовные традиции с практическими наблюдениями за природой. Для многих он символизирует начало нового этапа, время для размышлений и подготовки к зиме.

Если в этот день начать с добрых дел, работать с молитвой и без раздражения, год обещает быть удачным и плодотворным.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Традиции#Приметы#Молитвы#Запреты
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