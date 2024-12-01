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Posted 1 декабря, 00:07

Published 1 декабря, 00:07

Modified 1 декабря, 00:07

Updated 1 декабря, 00:07

Новогодняя елка

Из Новосибирска в Москву на Новый год: сколько будет стоить и что посмотреть

1 декабря 2024, 00:07
Фото: 1MI. Новогодняя елка
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Atas.Info публикует гид по Москве в Новый год. Рассказываем, сколько будет стоить перелет до столицы, проживание и новогодние развлечения.

Москва в Новый год традиционно превращается в настоящую сказку: улицы сияют праздничной иллюминацией, город наполнен волшебной атмосферой. Толпы туристов ломятся в столицу, чтобы увидеть новогоднее волшебство, так что празднование здесь обещает стать незабываемым, но его стоит тщательно спланировать. Рассказываем, как отметить Новый год в Москве и сколько это будет стоить.

Цены на авиабилеты из Новосибирска в Москву

Перелет в Москву из Новосибирска накануне Нового года будет стоить по-разному. Отметим, что за пару дней до праздника стоимость билетов резко подскакивает. Однако в последний день года 31 декабря они более демократичные.

Авиакомпания

 Время прилета Время в пути Цена, руб.
S7 Airlines 21:10 4 ч. 30 мин. от 20 500
Алроса 12:15 4 ч. 20 мин. от 22 500
Победа 09:45 4 ч. 35 мин. от 16 000
Аэрофлот 10:45 4 ч. 30 мин. от 19 000

Самые дешевые рейсы выполняет лоукостер «Победа». Однако еще дешевле добраться до Москвы можно с пересадкой в Барнауле — этот вариант обойдется в 14 000 рублей без багажа.

Самолет в небеСамолет в небе
Самолет в небе. Фото: 1MI

Стоимость проживания в Москве

Цены на отели зависят от местоположения и уровня комфорта. Самый бюджетный вариант, за исключением квартир и аппартаментов, стоит чуть меньше 2 500 рублей за сутки. Находится он более чем в 15 километрах от центра.

Категория отелей Примерная цена за ночь, руб. Особенности
Дешевые от 2 500 Удаленность от центра, но есть доступные варианты ближе (4 500–6 000).
Средние 6 000–10 000 Отличный баланс цены и качества.
Дорогие от 10 000 Высокий уровень комфорта, центральные районы.

Для удобного расположения в Новый год рекомендуются отели недалеко от Красной площади или других ключевых новогодних площадок — так будет проще добираться после празднования до места жительства.

Чем заняться в новогоднюю ночь в Москве

Городские катки и уличные гуляния

Красная площадь — основное место празднования Нового года в России. Главная елка страны, рождественская ярмарка и знаменитый ГУМ-каток делают это место культовым для встречи 2025 года. Однако саму полночь встретить на ней не получится. С 18:00 31 декабря до 8:00 1 января площадь закрыта для посещения, кроме катка рядом. Последний сеанс катания: с 22:00 до 02:00.

Красная площадьКрасная площадь
Красная площадь. Фото: 1MI

Самый большой каток Москвы (22 000 м²) в парке Горького работает до 03:00 1 января. Праздничная программа начинается ледовым шоу «Рождественские сказки Евгения Плющенко» в 17:30, а с 21:00 стартует концерт с музыкой и интерактивами. Подойдет для празднования Нового года с семьей, а также для любителей покататься на коньках.

Парк «Зарядье» радует гостей необычной иллюминацией, световыми инсталляциями и завораживающими видами на Москву-реку. Здесь также проходит балет «Щелкунчик» (14:00 и 18:00).

Каток «Полет во времени», праздничная ярмарка и концертная программа делают ВДНХ одной из самых популярных локаций для празднования. В этом году ожидается концерт с участием звёзд (группа PIZZA, МакSим, NILETTO и другие) начнётся в 14:30. Каток открыт до 03:00. Взрослый билет: 1 700 ₽, детский: 900 руб.

Новогодняя иллюминацияНовогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация. Фото: 1MI

На Поклонной горе гостей 31 декабря встретит гигантский световой шар (20 м в высоту), внутри которого будет транслироваться мультимедийное шоу. Отличное место для прогулок и фотографий.

Особенные программы в ресторанах Москвы

Панорамные рестораны башен Москва-Сити, такие как Panorama 360, предлагают роскошные ужины с потрясающими видами на огни столицы. Средний чек от 15 000 ₽. Ежегодно в Москва-Сити проводят особенную программу празднования. Так что советуем заглянуть, если хотите чего-то иного, чем праздник на Красной площади.

В Новый год в Москве можно устроить праздничный вечер на борту теплохода. Это банкет, живая музыка и возможность встретить 2025-й с видом на кремлевские огни со стороны Москвы-реки.

Новогодний салютНовогодний салют
Новогодний салют. Фото: 1MI

Отметим, что сотни заведений Москвы предлагают тематические вечеринки с живой музыкой, танцами и конкурсами. Большая часть из них уже забронирована. Средний чек: от 10 000 до 20 000 ₽. Хотя можно найти и специальные программы под полмиллиона рублей.

Культура и искусство

Многие театры и концертные залы предлагают под Новый год особенные шоу. Например, в Большом театре можно посмотреть классический балет «Щелкунчик», в театре оперетты — мюзикл «Монте-Кристо», а Московский дворец молодежи — спектакль «Последняя сказка».

Отметим, что на многие выступления и постановки на вечер 31 декабря билеты уже раскуплены. Например, посмотреть «Щелкунчика» перед новогодней ночью в Большом театре проблематично. Сейчас билетов нет в продаже, но обычно их раскупают за сутки.

Балет «Щелкунчик»Балет «Щелкунчик»
Балет «Щелкунчик». Фото: Большой театр

Развлечения для детей и семей

Традиционное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки будет проходить на Кремлевской елке. Это будет классический праздник для детей и родителей. Посетить ее можно до 18:00 31 декабря.

Интерактивные мероприятия, мастер-классы и праздничные фотозоны будут организованы в Усадьбе Деда Мороза в Кузьминках.

На Манежной площади днем можно сделать сувениры, научиться каллиграфии или создать новогодний костюм будущего — все это будет проходить в рамках программы «Путешествия в Рождество».

Новогодняя елкаНовогодняя елка
Новогодняя елка. Фото: 1MI

Стоимость празднования Нового года в Москве

Подсчитаем ориентировочную сумму расходов на празднование Нового года в Москве (на двоих, 31 декабря — 2 января):

Статья расходов

Цена, руб.

На двоих, руб.
Перелет (туда-обратно) от 16 000 от 32 000
Проживание (2 ночи) от 6 000 от 12 000
Развлечения и мероприятия от 5 000 от 10 000
Питание и транспорт от 3 000 от 6 000
Итого ~30 000 ~60 000

Москва на Новый год — это возможность окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки. При грамотном планировании поездка может стать не только ярким, но и доступным приключением. Правда, многие тратять на Новый год в Москве сотни тысяч рублей.

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