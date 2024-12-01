Из Новосибирска в Москву на Новый год: сколько будет стоить и что посмотреть

Posted 1 декабря, 00:07
Published 1 декабря, 00:07
Modified 1 декабря, 00:07
Updated 1 декабря, 00:07
Москва в Новый год традиционно превращается в настоящую сказку: улицы сияют праздничной иллюминацией, город наполнен волшебной атмосферой. Толпы туристов ломятся в столицу, чтобы увидеть новогоднее волшебство, так что празднование здесь обещает стать незабываемым, но его стоит тщательно спланировать. Рассказываем, как отметить Новый год в Москве и сколько это будет стоить.
Перелет в Москву из Новосибирска накануне Нового года будет стоить по-разному. Отметим, что за пару дней до праздника стоимость билетов резко подскакивает. Однако в последний день года 31 декабря они более демократичные.
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Авиакомпания
|Время прилета
|Время в пути
|Цена, руб.
|S7 Airlines
|21:10
|4 ч. 30 мин.
|от 20 500
|Алроса
|12:15
|4 ч. 20 мин.
|от 22 500
|Победа
|09:45
|4 ч. 35 мин.
|от 16 000
|Аэрофлот
|10:45
|4 ч. 30 мин.
|от 19 000
Самые дешевые рейсы выполняет лоукостер «Победа». Однако еще дешевле добраться до Москвы можно с пересадкой в Барнауле — этот вариант обойдется в 14 000 рублей без багажа.
Цены на отели зависят от местоположения и уровня комфорта. Самый бюджетный вариант, за исключением квартир и аппартаментов, стоит чуть меньше 2 500 рублей за сутки. Находится он более чем в 15 километрах от центра.
|Категория отелей
|Примерная цена за ночь, руб.
|Особенности
|Дешевые
|от 2 500
|Удаленность от центра, но есть доступные варианты ближе (4 500–6 000).
|Средние
|6 000–10 000
|Отличный баланс цены и качества.
|Дорогие
|от 10 000
|Высокий уровень комфорта, центральные районы.
Для удобного расположения в Новый год рекомендуются отели недалеко от Красной площади или других ключевых новогодних площадок — так будет проще добираться после празднования до места жительства.
Красная площадь — основное место празднования Нового года в России. Главная елка страны, рождественская ярмарка и знаменитый ГУМ-каток делают это место культовым для встречи 2025 года. Однако саму полночь встретить на ней не получится. С 18:00 31 декабря до 8:00 1 января площадь закрыта для посещения, кроме катка рядом. Последний сеанс катания: с 22:00 до 02:00.
Самый большой каток Москвы (22 000 м²) в парке Горького работает до 03:00 1 января. Праздничная программа начинается ледовым шоу «Рождественские сказки Евгения Плющенко» в 17:30, а с 21:00 стартует концерт с музыкой и интерактивами. Подойдет для празднования Нового года с семьей, а также для любителей покататься на коньках.
Парк «Зарядье» радует гостей необычной иллюминацией, световыми инсталляциями и завораживающими видами на Москву-реку. Здесь также проходит балет «Щелкунчик» (14:00 и 18:00).
Каток «Полет во времени», праздничная ярмарка и концертная программа делают ВДНХ одной из самых популярных локаций для празднования. В этом году ожидается концерт с участием звёзд (группа PIZZA, МакSим, NILETTO и другие) начнётся в 14:30. Каток открыт до 03:00. Взрослый билет: 1 700 ₽, детский: 900 руб.
На Поклонной горе гостей 31 декабря встретит гигантский световой шар (20 м в высоту), внутри которого будет транслироваться мультимедийное шоу. Отличное место для прогулок и фотографий.
Панорамные рестораны башен Москва-Сити, такие как Panorama 360, предлагают роскошные ужины с потрясающими видами на огни столицы. Средний чек от 15 000 ₽. Ежегодно в Москва-Сити проводят особенную программу празднования. Так что советуем заглянуть, если хотите чего-то иного, чем праздник на Красной площади.
В Новый год в Москве можно устроить праздничный вечер на борту теплохода. Это банкет, живая музыка и возможность встретить 2025-й с видом на кремлевские огни со стороны Москвы-реки.
Отметим, что сотни заведений Москвы предлагают тематические вечеринки с живой музыкой, танцами и конкурсами. Большая часть из них уже забронирована. Средний чек: от 10 000 до 20 000 ₽. Хотя можно найти и специальные программы под полмиллиона рублей.
Многие театры и концертные залы предлагают под Новый год особенные шоу. Например, в Большом театре можно посмотреть классический балет «Щелкунчик», в театре оперетты — мюзикл «Монте-Кристо», а Московский дворец молодежи — спектакль «Последняя сказка».
Отметим, что на многие выступления и постановки на вечер 31 декабря билеты уже раскуплены. Например, посмотреть «Щелкунчика» перед новогодней ночью в Большом театре проблематично. Сейчас билетов нет в продаже, но обычно их раскупают за сутки.
Традиционное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки будет проходить на Кремлевской елке. Это будет классический праздник для детей и родителей. Посетить ее можно до 18:00 31 декабря.
Интерактивные мероприятия, мастер-классы и праздничные фотозоны будут организованы в Усадьбе Деда Мороза в Кузьминках.
На Манежной площади днем можно сделать сувениры, научиться каллиграфии или создать новогодний костюм будущего — все это будет проходить в рамках программы «Путешествия в Рождество».
Подсчитаем ориентировочную сумму расходов на празднование Нового года в Москве (на двоих, 31 декабря — 2 января):
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Статья расходов
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Цена, руб.
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На двоих, руб.
|Перелет (туда-обратно)
|от 16 000
|от 32 000
|Проживание (2 ночи)
|от 6 000
|от 12 000
|Развлечения и мероприятия
|от 5 000
|от 10 000
|Питание и транспорт
|от 3 000
|от 6 000
|Итого
|~30 000
|~60 000
Москва на Новый год — это возможность окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки. При грамотном планировании поездка может стать не только ярким, но и доступным приключением. Правда, многие тратять на Новый год в Москве сотни тысяч рублей.