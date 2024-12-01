Из Новосибирска в Москву на Новый год: сколько будет стоить и что посмотреть

Красная площадь — основное место празднования Нового года в России. Главная елка страны, рождественская ярмарка и знаменитый ГУМ-каток делают это место культовым для встречи 2025 года. Однако саму полночь встретить на ней не получится. С 18:00 31 декабря до 8:00 1 января площадь закрыта для посещения, кроме катка рядом. Последний сеанс катания: с 22:00 до 02:00.