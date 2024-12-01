Когда в Новосибирске зажгут главную елку — названа точная дата

В канун 2025 года елку было решено украсить двумя тысячами шаров, сообщили в мэрии областной столицы. Засияет Первомайский сквер, улица Ленина и другие общественные пространства города. С пяти до шести вечера по центру Новосибирска будут гулять аниматоры в костюмах снежной бабы и других сказочных персонажей. они поздравят новосибирцев с наступающим праздником.