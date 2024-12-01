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Posted 1 декабря, 03:56

Published 1 декабря, 03:56

Modified 1 декабря, 03:58

Updated 1 декабря, 03:58

Новогодняя елка в Новосибирске

Когда в Новосибирске зажгут главную елку — названа точная дата

1 декабря 2024, 03:56
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новогодняя елка в Новосибирске

1 декабря в Новосибирске засияет главная новогодняя елка

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Новый год в Новосибирске 2025
Жители и гости Новосибирска ждут, когда можно будет полюбоваться на главное украшение праздника — новогоднюю елку. Редакция Atas.Info выяснила, где и когда состоится праздник зажжения елки.

Главная новогодняя елка Новосибирска засияет в Театральном сквере. Праздничная церемония зажжения огней состоится 1 декабря. В мероприятии могут принять участие все желающие.

В канун 2025 года елку было решено украсить двумя тысячами шаров, сообщили в мэрии областной столицы. Засияет Первомайский сквер, улица Ленина и другие общественные пространства города. С пяти до шести вечера по центру Новосибирска будут гулять аниматоры в костюмах снежной бабы и других сказочных персонажей. они поздравят новосибирцев с наступающим праздником.

Жителей и гостей города убедительно просят бережно относиться к украшениям и иллюминации.

Напомним, ранее стало известно, как выглядела и где стояла главная елка Новосибирска в советское время.

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