В Новосибирске грабитель спровоцировал массовую полицейскую погоню

Posted 1 декабря, 09:07
Published 1 декабря, 09:07
Modified 1 декабря, 09:09
Updated 1 декабря, 09:09
На улице Котовского в Новосибирске полицейские провели задержание предполагаемого преступника. Обвиняемый в краже попытался скрыться от правоохранителей на Тойоте Камри.
После получения ориентировки часть личного состава городской ГАИ была направлена на установление местонахождения объекта. Вероятный преступник не захотел добровольно останавливаться, спровоцировав массовую погоню. Мужчину все же задержали.
Как сообщают полицейские, задержанных водителя и пассажира автомобиля подозревают в хищении транспортного средства и личных вещей потерпевшего.