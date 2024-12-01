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Posted 1 декабря, 09:07

Published 1 декабря, 09:07

Modified 1 декабря, 09:09

Updated 1 декабря, 09:09

Полицейская погоня в Новосибирске

В Новосибирске грабитель спровоцировал массовую полицейскую погоню

1 декабря 2024, 09:07
Фото: 1MI. Полицейская погоня в Новосибирске
Преступник на японской иномарке попытался скрыться от сотрудников полиции, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Новосибирской области.

На улице Котовского в Новосибирске полицейские провели задержание предполагаемого преступника. Обвиняемый в краже попытался скрыться от правоохранителей на Тойоте Камри.

После получения ориентировки часть личного состава городской ГАИ была направлена на установление местонахождения объекта. Вероятный преступник не захотел добровольно останавливаться, спровоцировав массовую погоню. Мужчину все же задержали.

Как сообщают полицейские, задержанных водителя и пассажира автомобиля подозревают в хищении транспортного средства и личных вещей потерпевшего.

Фото: ТГ-канал Инцидент Новосибирск
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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Происшествия#Полиция#Погоня
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