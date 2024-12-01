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Posted 1 декабря, 03:03

Published 1 декабря, 03:03

Modified 1 декабря, 03:05

Updated 1 декабря, 03:05

Огромный пожар в Кольцово

В Новосибирске выгорели 1200 квадратов склада с деревом

1 декабря 2024, 03:03
Фото: Пресс-служба МЧС Новосибирской области. Огромный пожар в Кольцово
Огромный пожар в Кольцово пожарные тушили всю ночь, сообщает пресс-центр регионального МЧС.

В Кольцово загорелся склад с деревянной продукцией. На месте развернут штаб пожаротушения. В настоящее время проводятся работы по разбору и проливке элементов конструкции.

Возгорание производственно-складского комплекса произошло ночью. После получения сигнала, на место оперативно выехали сотрудники МЧС. Всего на месте работал 41 специалист и 11 единиц техники. Предварительная причина пожара пока не озвучена. О пострадавших не сообщается.

В минувшую субботу возгорание произошло в жилом доме в Калининском районе. В одной из квартир было обнаружено тело мужчины.

Фото: Пресс-служба МЧС Новосибирской области
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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Спасатели#Кольцово
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