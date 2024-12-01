В Новосибирске выгорели 1200 квадратов склада с деревом

Posted 1 декабря, 03:03
Published 1 декабря, 03:03
Modified 1 декабря, 03:05
Updated 1 декабря, 03:05
В Кольцово загорелся склад с деревянной продукцией. На месте развернут штаб пожаротушения. В настоящее время проводятся работы по разбору и проливке элементов конструкции.
Возгорание производственно-складского комплекса произошло ночью. После получения сигнала, на место оперативно выехали сотрудники МЧС. Всего на месте работал 41 специалист и 11 единиц техники. Предварительная причина пожара пока не озвучена. О пострадавших не сообщается.
В минувшую субботу возгорание произошло в жилом доме в Калининском районе. В одной из квартир было обнаружено тело мужчины.