В Новосибирске выгорели 1200 квадратов склада с деревом

Возгорание производственно-складского комплекса произошло ночью. После получения сигнала, на место оперативно выехали сотрудники МЧС. Всего на месте работал 41 специалист и 11 единиц техники. Предварительная причина пожара пока не озвучена. О пострадавших не сообщается.