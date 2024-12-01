В Новосибирской области 19-летний поклонник ММА при отработке приемов убил деда

В Баганском районе при отработке ударов погиб пожилой мужчина. 71-летний дедушка согласился принять участие в спарринге с 19-летним внуком. Перед этим семья устроила застолье. Не сообщается, были ли мужчины в состоянии алкогольного опьянения.