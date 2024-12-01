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Posted 1 декабря, 04:14

Published 1 декабря, 04:14

Modified 1 декабря, 04:16

Updated 1 декабря, 04:16

В Новосибирской области поклонник ММА при отработке приемов убил деда

В Новосибирской области 19-летний поклонник ММА при отработке приемов убил деда

1 декабря 2024, 04:14
Фото: 1MI. В Новосибирской области поклонник ММА при отработке приемов убил деда
Спарринг с пожилым родственником закончился гибелью, сообщили очевидцы произошедшего.

В Баганском районе при отработке ударов погиб пожилой мужчина. 71-летний дедушка согласился принять участие в спарринге с 19-летним внуком. Перед этим семья устроила застолье. Не сообщается, были ли мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, юноша повалил дедушку и нанес ему несколько ударов, сломав руку. Поклонник ММА испугался и вызвал медиков. Пожилого жителя села Савкино госпитализировали, но травмы оказались серьезными. Мужчина скончался.

В настоящее время в отношении юноши уже возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Проводятся следственные действия.

Ранее в Новосибирске молодой человек устроил стрельбу в баре.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Родственники#Баганский район
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