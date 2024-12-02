Аномальные морозоы до -40 градусов придут в Новосибирскую область

Posted 2 декабря, 07:43
Published 2 декабря, 07:43
Modified 2 декабря, 07:45
Updated 2 декабря, 07:45
Наиболее сильные морозы в Сибири прогнозируются в Иркутской области, где ночные температуры могут опуститься до -36…-38 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это на 6–11 градусов ниже нормы для начала зимы.
В Новосибирской области, как и в соседних Томской и Омской областях, столь экстремального холода не ожидается. Однако ночные температуры будут держаться на уровне -15…-19 градусов, а днем столбики термометров покажут около -10 градусов.
«Такая погода характерна для зимней Сибири, но она, конечно, требует готовности от жителей», — подчеркнул Вильфанд.
Формирование антициклона связано с особенностями климатической системы региона. Холодные массы воздуха накапливаются над Центральной Азией, а затем распространяются на Восточную Сибирь, вызывая резкое понижение температуры. Антициклон принесет ясную и сухую погоду, характерную для зимних месяцев в Сибири. Однако ветер и высокая влажность могут усиливать ощущение холода, делая морозы более ощутимыми.
Синоптики Новосибирска подтверждают снижение температур в ближайшие дни, однако уверяют, что в регионе пока не ожидается «крещенских» морозов. Тем не менее, погодные сервисы уже предупреждают о возможности шестидневного периода сильных морозов ближе к середине декабря.