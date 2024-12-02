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Posted 2 декабря, 07:43

Published 2 декабря, 07:43

Modified 2 декабря, 07:45

Updated 2 декабря, 07:45

Сугробы и морозы

Аномальные морозоы до -40 градусов придут в Новосибирскую область

2 декабря 2024, 07:43
Фото: 1MI. Сугробы и морозы

В Новосибирскую область придут морозы до -40 градусов

Декабрь принесет в Сибирь настоящую зиму: в начале месяца регион окажется под влиянием Восточно-Сибирского антициклона, также известного как Монгольский антициклон. Холодные массы воздуха обрушат температуры в отдельных регионах до -40 градусов.

Наиболее сильные морозы в Сибири прогнозируются в Иркутской области, где ночные температуры могут опуститься до -36…-38 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это на 6–11 градусов ниже нормы для начала зимы.

В Новосибирской области, как и в соседних Томской и Омской областях, столь экстремального холода не ожидается. Однако ночные температуры будут держаться на уровне -15…-19 градусов, а днем столбики термометров покажут около -10 градусов.

«Такая погода характерна для зимней Сибири, но она, конечно, требует готовности от жителей», — подчеркнул Вильфанд.

Формирование антициклона связано с особенностями климатической системы региона. Холодные массы воздуха накапливаются над Центральной Азией, а затем распространяются на Восточную Сибирь, вызывая резкое понижение температуры. Антициклон принесет ясную и сухую погоду, характерную для зимних месяцев в Сибири. Однако ветер и высокая влажность могут усиливать ощущение холода, делая морозы более ощутимыми.

Синоптики Новосибирска подтверждают снижение температур в ближайшие дни, однако уверяют, что в регионе пока не ожидается «крещенских» морозов. Тем не менее, погодные сервисы уже предупреждают о возможности шестидневного периода сильных морозов ближе к середине декабря.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Погода#Морозы#Климат#Температуры
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