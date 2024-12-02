Аномальные морозоы до -40 градусов придут в Новосибирскую область

Наиболее сильные морозы в Сибири прогнозируются в Иркутской области, где ночные температуры могут опуститься до -36…-38 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это на 6–11 градусов ниже нормы для начала зимы.