Автозаправка вспыхнула под Новосибирском — что известно к этому часу

Posted 2 декабря, 10:00
Published 2 декабря, 10:00
Modified 2 декабря, 10:02
Updated 2 декабря, 10:02
Пожар произошел в Искитиме на улице Пушкина. Там взорвалась частная автозаправка. На место прибыли все спецслужбы.
Очевидцы слышали несколько хлопков, а после повалил черный дым. Рядом с заправкой горел грузовик. Этими кадрами делились искитимцы.
Как уточнили в прокуратуре, в инциденте пострадали два человека. Их доставили в больницу. Какие люди получили травмы, неизвестно. Ведомство организовало проверку в отношении собственника АЗС.
Ранее был совершен поджог в отделении судебных приставов в Новосибирске. Здание решились уничтожить поздно ночью. В итоге повреждения получил кабинет. Пострадавших среди людей нет.