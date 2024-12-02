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Posted 2 декабря, 10:00

Published 2 декабря, 10:00

Modified 2 декабря, 10:02

Updated 2 декабря, 10:02

Пострадали люди

Автозаправка вспыхнула под Новосибирском — что известно к этому часу

2 декабря 2024, 10:00
Фото: 1MI. Пострадали люди

Под Новосибирском загорелась заправка

В Новосибирской области загорелась заправка: прокуратура начала проверку.

Пожар произошел в Искитиме на улице Пушкина. Там взорвалась частная автозаправка. На место прибыли все спецслужбы.

Видео: Новосибирск с огоньком.

Очевидцы слышали несколько хлопков, а после повалил черный дым. Рядом с заправкой горел грузовик. Этими кадрами делились искитимцы.

Видео: Новосибирск с огоньком.

Как уточнили в прокуратуре, в инциденте пострадали два человека. Их доставили в больницу. Какие люди получили травмы, неизвестно. Ведомство организовало проверку в отношении собственника АЗС.

Фото: прокуратура НСО

Ранее был совершен поджог в отделении судебных приставов в Новосибирске. Здание решились уничтожить поздно ночью. В итоге повреждения получил кабинет. Пострадавших среди людей нет.

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