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Posted 2 декабря, 08:51

Published 2 декабря, 08:51

Modified 2 декабря, 08:53

Updated 2 декабря, 08:53

Дава во время выступления

Блогер DAVA произвел фурор на публике своим телом

2 декабря 2024, 08:51
Фото: Телеканал ТНТ. Дава во время выступления

Новосибирский блогер Дава вышел в лидеры шоу «Звездные танцы»

В новом выпуске шоу «Звездные танцы» главным событием вечера стал эффектный пасодобль, исполненный новсибирским блогером Давой и Софой, который обеспечил им лидерство по итогам выпуска.

В шоу появилось еще больше сложных хореографических номеров, а борьба за главный приз в 10 млн рублей усилилась. Выступление Давы и Софы произвело настоящий фурор. Их номер был полон страсти, артистизма и ярких эмоций, что особенно отметил состав жюри.

«Восхитительное великолепие. Я по-другому даже не могу сказать, потому что здесь было все: и страсть, и эмоции, и движения, и танец, и артистизм», — подчеркнула член жюри Оксана Самойлова.

Несмотря на периодически заниженные баллы, связанные с танцевальным прошлым блогера, пара продолжала удивлять зрителей и жюри. Теперь уже второй раз за сезон Дава и Софа возглавляют рейтинг участников.

Выступление блогераВыступление блогера
Выступление блогераВыступление блогера
Выступление блогера. Фото: Телеканал ТНТ

Дава, не скрывая эмоций, отдал дань уважения своей партнерше и заявил, что она лучшая на проекте.

При этом из шоу выбыла пара Марго и Антона Пануфника, которая набрала минимальное количество баллов. Их наставница Татьяна Денисова решила не использовать иммунитет, чтобы спасти дуэт. Ранее из шоу выбыл еще один новосибирец, певец Митя Фомин.

Певец Митя Фомин покинул шоу «Звёздные танцы»
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