Блогер DAVA произвел фурор на публике своим телом

Posted 2 декабря, 08:51
Published 2 декабря, 08:51
Modified 2 декабря, 08:53
Updated 2 декабря, 08:53
В шоу появилось еще больше сложных хореографических номеров, а борьба за главный приз в 10 млн рублей усилилась. Выступление Давы и Софы произвело настоящий фурор. Их номер был полон страсти, артистизма и ярких эмоций, что особенно отметил состав жюри.
«Восхитительное великолепие. Я по-другому даже не могу сказать, потому что здесь было все: и страсть, и эмоции, и движения, и танец, и артистизм», — подчеркнула член жюри Оксана Самойлова.
Несмотря на периодически заниженные баллы, связанные с танцевальным прошлым блогера, пара продолжала удивлять зрителей и жюри. Теперь уже второй раз за сезон Дава и Софа возглавляют рейтинг участников.
Дава, не скрывая эмоций, отдал дань уважения своей партнерше и заявил, что она лучшая на проекте.
При этом из шоу выбыла пара Марго и Антона Пануфника, которая набрала минимальное количество баллов. Их наставница Татьяна Денисова решила не использовать иммунитет, чтобы спасти дуэт. Ранее из шоу выбыл еще один новосибирец, певец Митя Фомин.