Десятки школ и детсадов закрыли на карантин — что происходит в Новосибирской области

Работа приостановлена более чем в 50 садах, где вирусом болеют 564 несовершеннолетних. Временно заморожена деятельность в более чем 20 школах, где общее количество заболевших детей достигло 295 человек.



Также недавно стало известно, что в Новосибирской области стремительно распространяется пневмония. Однако на деле обстановка с заболеваемостью стабильная.