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Posted 2 декабря, 07:43

Published 2 декабря, 07:43

Modified 2 декабря, 07:45

Updated 2 декабря, 07:45

Болеют дети

Десятки школ и детсадов закрыли на карантин — что происходит в Новосибирской области

2 декабря 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney. Болеют дети

В Новосибирской области закрыли десятки школ и детсадов на карантин

В Новосибирской области закрыты на карантин сады и школы: с чем это связано, рассказали на оперативном совещании в правительстве представители Минобразования.

Закрытие образовательных учреждений связано с распространением ОРВИ. В целом, эпидобстановка в регионе стабильная, но некоторые школы и детские сады ушли на карантин.

Работа приостановлена более чем в 50 садах, где вирусом болеют 564 несовершеннолетних. Временно заморожена деятельность в более чем 20 школах, где общее количество заболевших детей достигло 295 человек.

Также недавно стало известно, что в Новосибирской области стремительно распространяется пневмония. Однако на деле обстановка с заболеваемостью стабильная.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#ОРВИ#Болезнь#Детский сад#Карантин
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