Десятки школ и детсадов закрыли на карантин — что происходит в Новосибирской области

Posted 2 декабря, 07:43
Published 2 декабря, 07:43
Modified 2 декабря, 07:45
Updated 2 декабря, 07:45
Закрытие образовательных учреждений связано с распространением ОРВИ. В целом, эпидобстановка в регионе стабильная, но некоторые школы и детские сады ушли на карантин.
Работа приостановлена более чем в 50 садах, где вирусом болеют 564 несовершеннолетних. Временно заморожена деятельность в более чем 20 школах, где общее количество заболевших детей достигло 295 человек.
Также недавно стало известно, что в Новосибирской области стремительно распространяется пневмония. Однако на деле обстановка с заболеваемостью стабильная.