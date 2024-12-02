Где заработать миллион в России — называем регионы

Posted 2 декабря, 11:33
Published 2 декабря, 11:33
Modified 2 декабря, 11:35
Updated 2 декабря, 11:35
Быстрее всего накопить круглую сумму смогут жители Чукотского АО. Для этого потребуется откладывать средства четыре года и один месяц. По подсчетам РИА.
Москвичи смогут накопить миллион в течении почти 5 лет, жителям Санкт-Петербурга понадобиться около 6 лет. Дольше всех придется откладывать средства в Ингушетии — десять с половиной лет.
Что касается Новосибирской области, при регулярном откладывании средств, сибиряки смогут разбогатеть за семь лет и восемь месяцев.
Расчеты производились на основании медианной заработной платы в каждом регионе при условии регулярного пополнения сберегательного счета.
Ранее стало известно, сколько составляет средняя зарплата в Новосибирской области. Ее размер превысил 72 тысячи рублей в месяц.