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Posted 2 декабря, 11:33

Published 2 декабря, 11:33

Modified 2 декабря, 11:35

Updated 2 декабря, 11:35

Аналитики подсчитали, за сколько можно накопить миллион рублей в Новосибирске

Где заработать миллион в России — называем регионы

2 декабря 2024, 11:33
Фото: 1MI. Аналитики подсчитали, за сколько можно накопить миллион рублей в Новосибирске

Аналитики подсчитали, за сколько можно накопить миллион рублей в Новосибирске

Аналитики подсчитали, сколько лет нужно откладывать жителям разных регионов, чтобы накопить миллион.

Быстрее всего накопить круглую сумму смогут жители Чукотского АО. Для этого потребуется откладывать средства четыре года и один месяц. По подсчетам РИА.

Москвичи смогут накопить миллион в течении почти 5 лет, жителям Санкт-Петербурга понадобиться около 6 лет. Дольше всех придется откладывать средства в Ингушетии — десять с половиной лет.

Что касается Новосибирской области, при регулярном откладывании средств, сибиряки смогут разбогатеть за семь лет и восемь месяцев.

Расчеты производились на основании медианной заработной платы в каждом регионе при условии регулярного пополнения сберегательного счета.

Ранее стало известно, сколько составляет средняя зарплата в Новосибирской области. Ее размер превысил 72 тысячи рублей в месяц.

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