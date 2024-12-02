График выплаты пенсий и пособий на декабрь озвучили в Новосибирской области

Posted 2 декабря, 03:21
Published 2 декабря, 03:21
Modified 2 декабря, 03:23
Updated 2 декабря, 03:23
Ежемесячные выплаты и пособия будут перечисляться 3 декабря. В это число входит выплата по уходу за ребенком, детское пособие до 17 лет. Также будут выплаты 5 и 6 декабря.
Пенсии в банках сибиряки могут забрать 11 декабря, а вторым потоком только 20 декабря. Если перечисления идут через почту, то нужно ориентироваться на свой график.
Недавно мы рассказали, что поменяется в жизни граждан с декабря 2024 года. В стране начнет действовать ряд законов. Они касаются разных сфер, включая семейных ценностей, мигрантов и других важных тем.