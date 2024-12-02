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Posted 2 декабря, 03:21

Published 2 декабря, 03:21

Modified 2 декабря, 03:23

Updated 2 декабря, 03:23

Новосибирцы получат пенсии

График выплаты пенсий и пособий на декабрь озвучили в Новосибирской области

2 декабря 2024, 03:21
Фото: 1MI. Новосибирцы получат пенсии
В Новосибирской области стали известны даты выплаты пенсий в декабре 2024: об этом проинформировали в СФР.

Ежемесячные выплаты и пособия будут перечисляться 3 декабря. В это число входит выплата по уходу за ребенком, детское пособие до 17 лет. Также будут выплаты 5 и 6 декабря.

Пенсии в банках сибиряки могут забрать 11 декабря, а вторым потоком только 20 декабря. Если перечисления идут через почту, то нужно ориентироваться на свой график.

График выплатГрафик выплат
График выплат. Фото: СФР

Недавно мы рассказали, что поменяется в жизни граждан с декабря 2024 года. В стране начнет действовать ряд законов. Они касаются разных сфер, включая семейных ценностей, мигрантов и других важных тем.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Пенсии#Пенсионеры#Деньги#СФР
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