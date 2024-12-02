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Posted 2 декабря, 05:01

Published 2 декабря, 05:01

Modified 2 декабря, 05:03

Updated 2 декабря, 05:03

Автобус сломался

Команда детей-спортсменов застряла на трассе в Новосибирской области

2 декабря 2024, 05:01
Фото: 1MI. Автобус сломался
В Новосибирской области застрявших на трассе детей спасли сотрудники МЧС: подробности озвучили на оперативном совещании в правительстве.

Как доложил губернатору глава МЧС Виктор Орлов, инцидент произошел в Барабинском районе. Дети возвращались на автобусе с соревнований. В один момент транспорт сломался.

Юным спортсменам нужна была помощь. На трассу вызвали сотрудников МЧС. Спасатели оказали помощь 20 пассажирам. Школьников доставили в гостиницу Куйбышева. Утром 2 декабря они уехали домой на другом автобусе.

В другом районе пассажирский автобус перевернулся. Водитель не справился с управлением. В происшествии пострадали люди. Опубликовано видео эвакуации.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#Автобус
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