Команда детей-спортсменов застряла на трассе в Новосибирской области

Posted 2 декабря, 05:01
Published 2 декабря, 05:01
Modified 2 декабря, 05:03
Updated 2 декабря, 05:03
Как доложил губернатору глава МЧС Виктор Орлов, инцидент произошел в Барабинском районе. Дети возвращались на автобусе с соревнований. В один момент транспорт сломался.
Юным спортсменам нужна была помощь. На трассу вызвали сотрудников МЧС. Спасатели оказали помощь 20 пассажирам. Школьников доставили в гостиницу Куйбышева. Утром 2 декабря они уехали домой на другом автобусе.
В другом районе пассажирский автобус перевернулся. Водитель не справился с управлением. В происшествии пострадали люди. Опубликовано видео эвакуации.