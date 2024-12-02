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Posted 2 декабря, 12:29

Published 2 декабря, 12:29

Modified 2 декабря, 12:31

Updated 2 декабря, 12:31

В Новосибирске открыты вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

Кому готовы платить от 200 тысяч в Новосибирске — называем вакансии

2 декабря 2024, 12:29
Фото: 1MI. В Новосибирске открыты вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

В Новосибирске открыты вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

Аналитики рассказали, кому готовы предложить высокие зарплаты в Новосибирской области.

По данным сервисов поиска работы в Новосибирской области за декабрь, самые высокие зарплаты от 200 тысяч готовы предложить соискателям на вакансии водителя большегрузов и руководителя юридического лица. По подсчетам исследователей Зарплаты.ру.

До 250 тысяч готовы предложить водителям категории Е. При этом от соискателя требуется опыт работы минимум в один год.

До 220 тысяч сможет получать руководитель юридического отдела в металлургической компании. Требуемый опыт работы составляет от двух лет. Помимо этого, от соискателя требуются навыки эффективного управления работой коллектива.

До 150 тысяч рублей предлагается приемщику в автосервисе. От сотрудника требуется понимание автомобильной техники и принципы работы с клиентами. Такую же сумму предлагают массажистам в салоне.

Напомним, ранее назвали самые богатые регионы в России.

В Новосибирске разыскивают желающего придумывать шутки за 60 тысяч в месяц
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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Зарплата
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