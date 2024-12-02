Кому готовы платить от 200 тысяч в Новосибирске — называем вакансии

Posted 2 декабря, 12:29
Published 2 декабря, 12:29
Modified 2 декабря, 12:31
Updated 2 декабря, 12:31
По данным сервисов поиска работы в Новосибирской области за декабрь, самые высокие зарплаты от 200 тысяч готовы предложить соискателям на вакансии водителя большегрузов и руководителя юридического лица. По подсчетам исследователей Зарплаты.ру.
До 250 тысяч готовы предложить водителям категории Е. При этом от соискателя требуется опыт работы минимум в один год.
До 220 тысяч сможет получать руководитель юридического отдела в металлургической компании. Требуемый опыт работы составляет от двух лет. Помимо этого, от соискателя требуются навыки эффективного управления работой коллектива.
До 150 тысяч рублей предлагается приемщику в автосервисе. От сотрудника требуется понимание автомобильной техники и принципы работы с клиентами. Такую же сумму предлагают массажистам в салоне.
Напомним, ранее назвали самые богатые регионы в России.