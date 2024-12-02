Массовое ДТП с двумя погибшими произошло под Новосибирском

Posted 2 декабря, 15:52
Published 2 декабря, 15:52
Modified 2 декабря, 15:54
Updated 2 декабря, 15:54
На трассе под Новосибирском в сторону с. Ярково «Лада» столкнулась с попутным «Уралом». После этого попутные «ВАЗ 2107» и грузовая Scania столкнулись с автомобилем «Урал». Об этом предварительно сообщает ГАИ. Подробности инцидента будут уточнены.
В результате ДТП скончались водитель «Лады» и пассажир «ВАЗ 2107». Пассажира «Урала» и водителя «ВАЗ 2107» госпитализировали с травмами. О степени тяжести полученных повреждений не сообщалось.
Напомним, ранее два массовых ДТП произошли в Новосибирске. В одном из них столкнулись автомобиль, фура и трамвай. Во втором ДТП произошло столкновение на пересечении улиц Народной и 25 лет Октября.