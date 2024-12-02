Массовое ДТП с двумя погибшими произошло под Новосибирском

На трассе под Новосибирском в сторону с. Ярково «Лада» столкнулась с попутным «Уралом». После этого попутные «ВАЗ 2107» и грузовая Scania столкнулись с автомобилем «Урал». Об этом предварительно сообщает ГАИ. Подробности инцидента будут уточнены.