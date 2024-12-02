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Posted 2 декабря, 15:52

Published 2 декабря, 15:52

Modified 2 декабря, 15:54

Updated 2 декабря, 15:54

Массовое ДТП с погибшими произошло под Новосибирском

Массовое ДТП с двумя погибшими произошло под Новосибирском

2 декабря 2024, 15:52
Фото: 1MI. Массовое ДТП с погибшими произошло под Новосибирском
Сегодня в массовом столкновении под Новосибирском погибли водитель и пассажир, также имеются пострадавшие. По сообщению региональной Госавтоинспекции.

На трассе под Новосибирском в сторону с. Ярково «Лада» столкнулась с попутным «Уралом». После этого попутные «ВАЗ 2107» и грузовая Scania столкнулись с автомобилем «Урал». Об этом предварительно сообщает ГАИ. Подробности инцидента будут уточнены.

В результате ДТП скончались водитель «Лады» и пассажир «ВАЗ 2107». Пассажира «Урала» и водителя «ВАЗ 2107» госпитализировали с травмами. О степени тяжести полученных повреждений не сообщалось.

Напомним, ранее два массовых ДТП произошли в Новосибирске. В одном из них столкнулись автомобиль, фура и трамвай. Во втором ДТП произошло столкновение на пересечении улиц Народной и 25 лет Октября.

Массовое ДТП произошло в Новосибирске
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