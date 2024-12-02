Мигрант сбывал наркотики в Новосибирске — ему вынесли суровый приговор

Posted 2 декабря, 06:02
Published 2 декабря, 06:02
Modified 2 декабря, 06:12
Updated 2 декабря, 06:12
Осужденный Азнур Саттаров из Кыргызстана обвинялся в сбыте наркотиков. По версии суда, мигрант забрал запрещенные вещества из тайника. При этом у него были поддельные документы: паспорт и водительские права.
Запрещенку он хранил при себе и дома. Он планировал сбывать наркотики через тайники, чтобы хорошо заработать. Также мужчина был в сговоре с незнакомцем. Задержали иностранца в Кировском районе. У него нашли наркотики.
За данное преступление его отправили в колонию на 12 лет. Приговор еще можно обжаловать, так как он еще не стал законным. Другие мигранты изготовили 100 кг наркотиков в регионе.