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Posted 2 декабря, 06:02

Published 2 декабря, 06:02

Modified 2 декабря, 06:12

Updated 2 декабря, 06:12

Наркотики он хотел продавать

Мигрант сбывал наркотики в Новосибирске — ему вынесли суровый приговор

2 декабря 2024, 06:02
Фото: 1MI. Наркотики он хотел продавать

В Новосибирске мигрант сел на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков

В Новосибирске осудили мигранта за сбыт наркотиков, сообщает судебный департамент.

Осужденный Азнур Саттаров из Кыргызстана обвинялся в сбыте наркотиков. По версии суда, мигрант забрал запрещенные вещества из тайника. При этом у него были поддельные документы: паспорт и водительские права.

Запрещенку он хранил при себе и дома. Он планировал сбывать наркотики через тайники, чтобы хорошо заработать. Также мужчина был в сговоре с незнакомцем. Задержали иностранца в Кировском районе. У него нашли наркотики.

За данное преступление его отправили в колонию на 12 лет. Приговор еще можно обжаловать, так как он еще не стал законным. Другие мигранты изготовили 100 кг наркотиков в регионе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мигранты#Приговор#Наркотики
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