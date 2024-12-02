Милого пуделя продают в Новосибирске за 250 тысяч рублей — как он выглядит

Posted 2 декабря, 06:29
Published 2 декабря, 06:29
Modified 2 декабря, 06:31
Updated 2 декабря, 06:31
Продавец отдает щенка породы той пудель. Ему всего три недели. Весит песик 2,8 кг. Его шерсть имеет коричневый окрас.
Как указано в объявлении, собачка подходит для жизни в большой семье с детьми. Она не навредит аллергикам и станет любимцем для тех, кто желает найти хорошего друга.
Животное готовы доставить в любую точку мира. Посмотреть на щенка можно как лично, так и по видеосвязи. Пудель имеет все документы. Просят за него 250 тысяч рублей.
Также в городе продают милейшего щенка бордер-колли. Девочка имеет шерсть черно-белого окраса. За нее просят 150 тысяч рублей.