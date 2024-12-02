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Posted 2 декабря, 06:29

Published 2 декабря, 06:29

Modified 2 декабря, 06:31

Updated 2 декабря, 06:31

Собачка ждет нового хозяина

Милого пуделя продают в Новосибирске за 250 тысяч рублей — как он выглядит

2 декабря 2024, 06:29
Фото: 1MI. Собачка ждет нового хозяина

В Новосибирске продают милого пуделя за 250 тысяч рублей

На продажу выставили красивого пуделя: на одном из сайтов показали, как он выглядит.

Продавец отдает щенка породы той пудель. Ему всего три недели. Весит песик 2,8 кг. Его шерсть имеет коричневый окрас.

Как указано в объявлении, собачка подходит для жизни в большой семье с детьми. Она не навредит аллергикам и станет любимцем для тех, кто желает найти хорошего друга.

Животное готовы доставить в любую точку мира. Посмотреть на щенка можно как лично, так и по видеосвязи. Пудель имеет все документы. Просят за него 250 тысяч рублей.

Фото: Авито

Также в городе продают милейшего щенка бордер-колли. Девочка имеет шерсть черно-белого окраса. За нее просят 150 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Объявление#Собака
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