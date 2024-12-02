Новосибирск может стать криптостолицей Сибири

«Криптовалюта, майнинг, цифровые деньги и цифровые финансовые активы — это разные сущности, основой которых является технология блокчейна. Часть этих инструментов легализована законодательством, часть запрещена. Буквально сегодня вышли публикации о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона о налогообложении добытых путем майнинга криптовалют, но расчеты посредством криптовалют находятся в серой зоне. Расчеты в криптовалютах в России запрещены, и я не вижу признаков, что их разрешат в ближайшее время», — отметил руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «Опоры России» Руслан Копцев.