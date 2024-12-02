Новосибирск может стать криптостолицей Сибири

Posted 2 декабря, 08:39
Published 2 декабря, 08:39
Modified 2 декабря, 08:41
Updated 2 декабря, 08:41
Новосибирская область в качестве места для криптоакадемии выбрана не случайно. Регион является ключевым центром Сибири с развитой научной базой Академгородка и мощной промышленной инфраструктурой. Кроме того, высокий интерес к криптовалютам среди жителей делает область перспективной для развития криптоиндустрии, сообщает Infopro54 со ссылкой на Мишина, который выступил на форуме Crypto Siberian.
«Мы очень надеемся, что в Новосибирске будут развиваться крипторынок и криптобизнес, а также заинтересованы в научном богатстве Академгородка и всего СФО», — отметил Мишин.
Криптоакадемия будет ориентирована на широкий круг участников: начинающих инвесторов, представителей бизнеса, студентов и ученых. По словам организаторов, академия станет не только образовательной площадкой, но и платформой для обмена опытом между экспертами индустрии. Возможный формат старта — курсы в одном из новосибирских вузов.
В программе планируется обучение таким темам, как:
«Криптовалюта, майнинг, цифровые деньги и цифровые финансовые активы — это разные сущности, основой которых является технология блокчейна. Часть этих инструментов легализована законодательством, часть запрещена. Буквально сегодня вышли публикации о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона о налогообложении добытых путем майнинга криптовалют, но расчеты посредством криптовалют находятся в серой зоне. Расчеты в криптовалютах в России запрещены, и я не вижу признаков, что их разрешат в ближайшее время», — отметил руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «Опоры России» Руслан Копцев.
Он добавил, что региональные власти обсуждают создание консультационного центра по цифровым валютам и финансовым инструментам. Эта инициатива может дополнить деятельность будущей криптоакадемии.