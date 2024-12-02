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Posted 2 декабря, 08:39

Published 2 декабря, 08:39

Modified 2 декабря, 08:41

Updated 2 декабря, 08:41

Хомяк и биткоины

Новосибирск может стать криптостолицей Сибири

2 декабря 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney. Хомяк и биткоины
В 2025 году в Новосибирске может появиться первая в регионе криптоакадемия — образовательный проект, направленный на развитие финансовой грамотности и обучение технологиям блокчейна и криптовалют, рассказал исполнительный директор Международной ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Владимир Мишин.

Новосибирская область в качестве места для криптоакадемии выбрана не случайно. Регион является ключевым центром Сибири с развитой научной базой Академгородка и мощной промышленной инфраструктурой. Кроме того, высокий интерес к криптовалютам среди жителей делает область перспективной для развития криптоиндустрии, сообщает Infopro54 со ссылкой на Мишина, который выступил на форуме Crypto Siberian.

«Мы очень надеемся, что в Новосибирске будут развиваться крипторынок и криптобизнес, а также заинтересованы в научном богатстве Академгородка и всего СФО», — отметил Мишин.

Криптоакадемия будет ориентирована на широкий круг участников: начинающих инвесторов, представителей бизнеса, студентов и ученых. По словам организаторов, академия станет не только образовательной площадкой, но и платформой для обмена опытом между экспертами индустрии. Возможный формат старта — курсы в одном из новосибирских вузов.

В программе планируется обучение таким темам, как:

  • основы майнинга;
  • использование блокчейн-технологий в бизнесе;
  • законодательные аспекты криптовалют;
  • защита от финансового мошенничества.

«Криптовалюта, майнинг, цифровые деньги и цифровые финансовые активы — это разные сущности, основой которых является технология блокчейна. Часть этих инструментов легализована законодательством, часть запрещена. Буквально сегодня вышли публикации о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона о налогообложении добытых путем майнинга криптовалют, но расчеты посредством криптовалют находятся в серой зоне. Расчеты в криптовалютах в России запрещены, и я не вижу признаков, что их разрешат в ближайшее время», — отметил руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «Опоры России» Руслан Копцев.

Он добавил, что региональные власти обсуждают создание консультационного центра по цифровым валютам и финансовым инструментам. Эта инициатива может дополнить деятельность будущей криптоакадемии.

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#Алина Гурицкая#Бизнес#Экономика#Технологии#Новосибирск#Майнинг#Финансовая грамотность
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