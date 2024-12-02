Новосибирских учителей будут штрафовать за чаты в мессенджерах

Posted 2 декабря, 12:53
Published 2 декабря, 12:53
Modified 2 декабря, 12:58
Updated 2 декабря, 12:58
Администрации новосибирских школ переводят общение учителей с родителями в «Сферум», так как общение в самых популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp может угрожать информационной безопасности. На педсовете школы номер 75 заявили, что за создание чатов в Telegram и WhatsApp педагогам может грозить штраф до 30 тысяч рублей, по сообщению Om1 Новосибирск.
Предполагается, что дистанционные занятия при необходимости также будут осуществляться только на платформе «Сферума».
При этом далеко не все родители согласились перейти на новый формат взаимодействия. Многих пришлось уговаривать, признаются педагоги. Отмечается также, что запрет на чаты в мессенджерах ввели в городские школы не одновременно — во многих учреждениях он появился только сейчас, в то время как в других действует уже около года.
Напомним, в 2022 году компания Meta* была признана экстремисткой организацией, ее деятельность запрещена в России.
Ранее сообщалось, какие новые предметы начнут изучать новосибирские школьники.