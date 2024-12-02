Новосибирских учителей будут штрафовать за чаты в мессенджерах

При этом далеко не все родители согласились перейти на новый формат взаимодействия. Многих пришлось уговаривать, признаются педагоги. Отмечается также, что запрет на чаты в мессенджерах ввели в городские школы не одновременно — во многих учреждениях он появился только сейчас, в то время как в других действует уже около года.