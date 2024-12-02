atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 12:53

Published 2 декабря, 12:53

Modified 2 декабря, 12:58

Updated 2 декабря, 12:58

Новосибирских учителей будут штрафовать за чаты в мессенджерах

Новосибирских учителей будут штрафовать за чаты в мессенджерах

2 декабря 2024, 12:53
Фото: 1MI. Новосибирских учителей будут штрафовать за чаты в мессенджерах
Учителям в Новосибирске придется отказаться от привычных родительских чатов под угрозой информационной безопасности. Об этом рассказали сотрудники образовательных учреждений.

Администрации новосибирских школ переводят общение учителей с родителями в «Сферум», так как общение в самых популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp может угрожать информационной безопасности. На педсовете школы номер 75 заявили, что за создание чатов в Telegram и WhatsApp педагогам может грозить штраф до 30 тысяч рублей, по сообщению Om1 Новосибирск.

Предполагается, что дистанционные занятия при необходимости также будут осуществляться только на платформе «Сферума».

При этом далеко не все родители согласились перейти на новый формат взаимодействия. Многих пришлось уговаривать, признаются педагоги. Отмечается также, что запрет на чаты в мессенджерах ввели в городские школы не одновременно — во многих учреждениях он появился только сейчас, в то время как в других действует уже около года.

Напомним, в 2022 году компания Meta* была признана экстремисткой организацией, ее деятельность запрещена в России.

Уроки ПДД могут появиться в школьной программе
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожар на АЗС потушили под НовосибирскомВ Новосибирске пациент с инвалидностью не получал необходимые лекарстваМассовое ДТП произошло в Новосибирске
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Школы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика