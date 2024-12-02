Новосибирский депутат оказался «черным майнером»

Posted 2 декабря, 01:43
Published 2 декабря, 01:43
Modified 2 декабря, 01:46
Updated 2 декабря, 01:46
Как предполагает следствие, депутат из Криводановки ровно год занимался подпольным майнингом. Он незаконно подключился к ЛЭП и добывал цифровую валюту.
За услуги электроэнергии подозреваемый не платил. Был причинен ущерб на 6 млн рублей. Преступление раскрыли. Народного избранника обвинили в причинении ущерба собственнику имущества путем обмана. Причем в особо крупном размере.
Его имущество арестовали (общая стоимость 1,2 млн рублей). Дело направили в суд. В случае признания вины депутата, ему грозит до пяти лет колонии. И это не единственный майнер в регионе.