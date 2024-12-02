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Posted 2 декабря, 01:43

Published 2 декабря, 01:43

Modified 2 декабря, 01:46

Updated 2 декабря, 01:46

Электроэнергия добывалась незаконно

Новосибирский депутат оказался «черным майнером»

2 декабря 2024, 01:43
Фото: 1MI. Электроэнергия добывалась незаконно

Новосибирский депутат попался на подпольном майнинге

В Новосибирской области депутата будут судить за майнинг, о чем информирует прокуратура.

Как предполагает следствие, депутат из Криводановки ровно год занимался подпольным майнингом. Он незаконно подключился к ЛЭП и добывал цифровую валюту.

За услуги электроэнергии подозреваемый не платил. Был причинен ущерб на 6 млн рублей. Преступление раскрыли. Народного избранника обвинили в причинении ущерба собственнику имущества путем обмана. Причем в особо крупном размере.

Его имущество арестовали (общая стоимость 1,2 млн рублей). Дело направили в суд. В случае признания вины депутата, ему грозит до пяти лет колонии. И это не единственный майнер в регионе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Депутат#Уголовное дело#Прокуратура#Майнинг
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