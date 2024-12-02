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Posted 2 декабря, 14:22

Published 2 декабря, 14:22

Modified 2 декабря, 14:27

Updated 2 декабря, 14:27

Новосибирский эпидемиолог рассказал о симптомах редкой формы пневмонии

Новосибирский эпидемиолог рассказал о малосимптомной форме пневмонии

2 декабря 2024, 14:22
Фото: 1MI. Новосибирский эпидемиолог рассказал о симптомах редкой формы пневмонии
Врач из Новосибирска Яков Новоселов рассказал СМИ о симптомах микроплазменной пневмонии, которая может развиваться в организме человека практически незаметно.

Микроплазменная пневмония может протекать малосимптомно, — предупредил Новоселов в материале Сиб.фм. Ее основные признаки — общее ощущение слабости, появление отдышки. Может болеть горло, появляется небольшой кашель, который, тем не менее, не является обязательным симптомом пневмонии. Температура при этом повышается не всегда. Именно поэтому не всегда лечение начинается своевременно. Тем не менее, осложнение микроплазменной пневмонии может привести к развитию бронхита, фарингита, ларингита и других воспалительных процессов дыхательных путей

Диагностировать микоплазменную пневмонию позволяет компьютерная томография. Данная форма пневмонии легко лечится антибиотиками.

Напомним, прием антибиотиков без рецепта лечащего врача может навредить вашему здоровью.

Ранее новосибирский Минздрав прокомментировал инцидент с нехваткой мест в городских больницах.

Новосибирские больницы «трещат по швам» из-за пациентов с пневмонией
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