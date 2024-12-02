Новосибирский эпидемиолог рассказал о малосимптомной форме пневмонии

Микроплазменная пневмония может протекать малосимптомно, — предупредил Новоселов в материале Сиб.фм. Ее основные признаки — общее ощущение слабости, появление отдышки. Может болеть горло, появляется небольшой кашель, который, тем не менее, не является обязательным симптомом пневмонии. Температура при этом повышается не всегда. Именно поэтому не всегда лечение начинается своевременно. Тем не менее, осложнение микроплазменной пневмонии может привести к развитию бронхита, фарингита, ларингита и других воспалительных процессов дыхательных путей