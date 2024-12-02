Новосибирскую область назвали самым читающим регионом России

Церемония награждения состоялась 27 ноября в Москве, а официальное подтверждение сделал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время совещания в правительстве региона. Министр культуры региона Юлия Шуклина отметила, что область уже два года подряд одерживала победу в конкурсе, и теперь этот успех закреплен на постоянной основе.