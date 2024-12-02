Новосибирскую область назвали самым читающим регионом России

Posted 2 декабря, 08:38
Published 2 декабря, 08:38
Modified 2 декабря, 08:40
Updated 2 декабря, 08:40
Церемония награждения состоялась 27 ноября в Москве, а официальное подтверждение сделал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время совещания в правительстве региона. Министр культуры региона Юлия Шуклина отметила, что область уже два года подряд одерживала победу в конкурсе, и теперь этот успех закреплен на постоянной основе.
Статус был присужден за активное развитие библиотечной инфраструктуры, поддержку местных писателей и литературных инициатив, популяризацию чтения среди жителей региона.
По данным Минкульта НСО, в области уже функционируют 31 модельная библиотека, полностью соответствующая современным стандартам. До конца года планируется открыть еще три. Кроме того, в регионе регулярно проходят литературные фестивали- например, самый массовый «Библионочь».