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Posted 2 декабря, 08:38

Published 2 декабря, 08:38

Modified 2 декабря, 08:40

Updated 2 декабря, 08:40

Книги на полке

Новосибирскую область назвали самым читающим регионом России

2 декабря 2024, 08:38
Фото: 1MI. Книги на полке
Новосибирская область получила почетный статус «Территория книги и чтения» в рамках Всероссийского конкурса «Литературный флагман России». Этот титул был присвоен региону навсегда как знак признания его достижений в области литературного и библиотечного дела.

Церемония награждения состоялась 27 ноября в Москве, а официальное подтверждение сделал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время совещания в правительстве региона. Министр культуры региона Юлия Шуклина отметила, что область уже два года подряд одерживала победу в конкурсе, и теперь этот успех закреплен на постоянной основе.

Статус был присужден за активное развитие библиотечной инфраструктуры, поддержку местных писателей и литературных инициатив, популяризацию чтения среди жителей региона.

По данным Минкульта НСО, в области уже функционируют 31 модельная библиотека, полностью соответствующая современным стандартам. До конца года планируется открыть еще три. Кроме того, в регионе регулярно проходят литературные фестивали- например, самый массовый «Библионочь».

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#Алина Гурицкая#Культура#Образование#Новосибирская область#Библиотека#Книги#Андрей Травников#Чтение
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