Новосибирцы остались без света из-за аварии на электросетях

Posted 2 декабря, 13:35
Published 2 декабря, 13:35
Modified 2 декабря, 13:40
Updated 2 декабря, 13:40
Обрыв кабелей привел к аварийному отключению электричества в жилых домах, а также в двух детских садах и ЦТП на Гоголя. На данный момент сотрудники устраняют аварию.
Линии электропередач подключат на на резервную линию. В официальном сообщении Россети подчеркивается, что службами прикладываются все возможные усилия по оперативному устранению аварийной ситуации.
Напомним, ранее без света остались жители Кировского района из-за повреждений на ЛЭП.