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Posted 2 декабря, 13:35

Published 2 декабря, 13:35

Modified 2 декабря, 13:40

Updated 2 декабря, 13:40

Новосибирцы остались без света из-за аварии на электросетях

Новосибирцы остались без света из-за аварии на электросетях

2 декабря 2024, 13:35
Фото: 1MI.
В Дзержинском районе устраняют аварию на электросетях, из-за которой отключили свет в домах по ул. Гоголя.

Обрыв кабелей привел к аварийному отключению электричества в жилых домах, а также в двух детских садах и ЦТП на Гоголя. На данный момент сотрудники устраняют аварию.

Линии электропередач подключат на на резервную линию. В официальном сообщении Россети подчеркивается, что службами прикладываются все возможные усилия по оперативному устранению аварийной ситуации.

Напомним, ранее без света остались жители Кировского района из-за повреждений на ЛЭП.

В Новосибирске из-за прорыва сети без отопления остались десятки домов
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