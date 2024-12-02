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Posted 2 декабря, 10:48

Published 2 декабря, 10:48

Modified 2 декабря, 10:50

Updated 2 декабря, 10:50

Женский кулак

«Отпусти меня, дура»: школьницы избили ровесницу за ТРЦ в Новосибирске

2 декабря 2024, 10:48
Фото: 1MI. Женский кулак

В Новосибирске школьницы толпой избили ровесницу

Шокирующее видео избиения девочки двумя ее ровесницами появилось в одном из популярных Telegram-каналов Новосибирска. Инцидент произошел вечером за торговым центром «Сан-Сити».

На опубликованных кадрах видно, как две девочки нападают на свою знакомую. Они хватают ее за волосы, валят на землю и наносят удары ногами. Пострадавшая пытается вырваться, но ее удерживают физически.

«Что ты там про меня писала? Будешь ещё говорить?» — слышится голос одной из нападавших.

Со слезами на глазах избитая просит остановиться, обещая больше не повторять свои слова. Конфликт прекратился только после вмешательства случайного прохожего, который потребовал прекратить избиение.

По словам очевидцев, обе нападавшие, возможно, являются воспитанницами детского дома. Сообщается, что жертва уже сталкивалась с нападением этих девушек и даже подавала заявление в полицию. Не исключено, что причиной избиения могла стать месть за это заявление.

«Эти девушки уже не в первый раз участвуют в подобном. До этого они нападали толпой на других сверстниц», — рассказал источник КП-Новосибирск.

На данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося. Представитель ГУ МВД России по Новосибирской области сообщил, что проводится поиск всех участников конфликта и выясняются обстоятельства инцидента.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Избиение#Социальные сети
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