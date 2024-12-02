«Отпусти меня, дура»: школьницы избили ровесницу за ТРЦ в Новосибирске

Posted 2 декабря, 10:48
Published 2 декабря, 10:48
Modified 2 декабря, 10:50
Updated 2 декабря, 10:50
На опубликованных кадрах видно, как две девочки нападают на свою знакомую. Они хватают ее за волосы, валят на землю и наносят удары ногами. Пострадавшая пытается вырваться, но ее удерживают физически.
«Что ты там про меня писала? Будешь ещё говорить?» — слышится голос одной из нападавших.
Со слезами на глазах избитая просит остановиться, обещая больше не повторять свои слова. Конфликт прекратился только после вмешательства случайного прохожего, который потребовал прекратить избиение.
По словам очевидцев, обе нападавшие, возможно, являются воспитанницами детского дома. Сообщается, что жертва уже сталкивалась с нападением этих девушек и даже подавала заявление в полицию. Не исключено, что причиной избиения могла стать месть за это заявление.
«Эти девушки уже не в первый раз участвуют в подобном. До этого они нападали толпой на других сверстниц», — рассказал источник КП-Новосибирск.
На данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося. Представитель ГУ МВД России по Новосибирской области сообщил, что проводится поиск всех участников конфликта и выясняются обстоятельства инцидента.