Пациентка в Новосибирске отсудила 1,5 млн за изуродованную улыбку

Posted 2 декабря, 05:23
Published 2 декабря, 05:23
Modified 2 декабря, 05:25
Updated 2 декабря, 05:25
Женщина в 2019 году взялась за лечение зубов. Она заключила сделку со стоматологией на улице Ядринцевская. Ей требовалось серьезное лечение: удаление зубов, имплантация, коронки.
Сибирячке установили первую часть имплантов за 290 тысяч. Однако с ними то и начались проблемы. Один имплант сломался при семейном застолье, за что женщина испытала в том числе и моральные страдания: ей было стыдно перед родными.
Как оказалось, протез установили некачественно. Пациентка страдала от боли, не могла есть. Чтобы исправить ситуацию, она доплачивала стоматологам, год примеряла протез и в итоге ей поставили протез на время. С ним жить она не могла: из-за боли есть пищу было просто невозможно. Тогда в 2023 году она пошла в суд.
Как оказалось, ей криво поставили три протеза. Женщина нашла другую клинику и заплатила 430 тыс. ради красивой улыбки. Суд встал на защиту сибирячки. С клиники взыскали 170 тыс. за расходы на протезы, убытки (18 тыс.), неустойку в 170 тыс., за моральный вред 100 тыс., 566 тыс. за расходы в другой больнице, штраф в 512 тыс. Весной новосибирский художник поехал на СВО, чтобы лечить зубы.