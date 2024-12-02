Пациентка в Новосибирске отсудила 1,5 млн за изуродованную улыбку

Как оказалось, протез установили некачественно. Пациентка страдала от боли, не могла есть. Чтобы исправить ситуацию, она доплачивала стоматологам, год примеряла протез и в итоге ей поставили протез на время. С ним жить она не могла: из-за боли есть пищу было просто невозможно. Тогда в 2023 году она пошла в суд.