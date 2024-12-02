Почти 500 миллионов потребовали с подрядчика за срыв ремонта моста в Новосибирске

Напомним, в августе мэрия сообщала о расторжении контракта с «Спецтрансстроем», который должен был отремонтировать Октябрьский мост. Однако во время работ горожане жаловались на нескончаемые пробки и отсутствие рабочих на переправе. Ремонт завершили в сотрудничестве с другими компаниями в ноябре.