Почти 500 миллионов потребовали с подрядчика за срыв ремонта моста в Новосибирске

Posted 2 декабря, 14:06
Published 2 декабря, 14:06
Modified 2 декабря, 14:08
Updated 2 декабря, 14:08
В арбитражный суд был подан иск к компании «Спецтрансстрой» на 426 миллионов рублей. Фирма не вернула аванс, который был выплачен за проведение работ на Октябрьском мосту.
Заказчик разорвал контракт, связи с чем подрядчик лишился права удерживать полученные средства. Урегулировать вопрос в досудебном порядке не удалось, — сообщает дептранспорта. Уточняется, что всего подрядчику выплатили свыше 770 миллионов.
Напомним, в августе мэрия сообщала о расторжении контракта с «Спецтрансстроем», который должен был отремонтировать Октябрьский мост. Однако во время работ горожане жаловались на нескончаемые пробки и отсутствие рабочих на переправе. Ремонт завершили в сотрудничестве с другими компаниями в ноябре.
Напомним, ранее новосибирцы стали жертвами недобросовестного застройщика.