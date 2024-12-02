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Posted 2 декабря, 14:06

Published 2 декабря, 14:06

Modified 2 декабря, 14:08

Updated 2 декабря, 14:08

Почти 500 миллионов потребовали с подрядчика за срыв ремонта моста в Новосибирске

Почти 500 миллионов потребовали с подрядчика за срыв ремонта моста в Новосибирске

2 декабря 2024, 14:06
Фото: 1MI. Почти 500 миллионов потребовали с подрядчика за срыв ремонта моста в Новосибирске
Иск на подрядную организацию был подан после того, как фирма не вернула неотработанный аванс по контракту на ремонт Октябрьского моста. По информации дептранспорта мэрии Новосибирска.

В арбитражный суд был подан иск к компании «Спецтрансстрой» на 426 миллионов рублей. Фирма не вернула аванс, который был выплачен за проведение работ на Октябрьском мосту.

Заказчик разорвал контракт, связи с чем подрядчик лишился права удерживать полученные средства. Урегулировать вопрос в досудебном порядке не удалось, — сообщает дептранспорта. Уточняется, что всего подрядчику выплатили свыше 770 миллионов.

Напомним, в августе мэрия сообщала о расторжении контракта с «Спецтрансстроем», который должен был отремонтировать Октябрьский мост. Однако во время работ горожане жаловались на нескончаемые пробки и отсутствие рабочих на переправе. Ремонт завершили в сотрудничестве с другими компаниями в ноябре.

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