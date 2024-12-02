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Posted 2 декабря, 11:19

Published 2 декабря, 11:19

Modified 2 декабря, 11:21

Updated 2 декабря, 11:21

Пожар на АЗС потушили под Новосибирском

Пожар на АЗС потушили под Новосибирском

2 декабря 2024, 11:19
Фото: 1MI. Пожар на АЗС потушили под Новосибирском
Заправка взорвалась сегодня в Искитиме на ул. Пушкина. Специалистам удалось ликвидировать пожар, — по сообщению регионального МЧС.

Сообщается, что на частной заправке в Искитиме произошло возгорание двух емкостей по 10 кубов. Огонь распространился почти на 50 кв. м.

В ликвидации пламени было задействовано 15 пожарных и 4 единицы техники.

В огне пострадали водитель бензовоза и сотрудница АЗС. Они были доставлены в больницу с ожогами. О степени тяжести полученных травм не сообщается.

В отношении собственника заправки пройдет проверка.

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