Пожар на АЗС потушили под Новосибирском

Posted 2 декабря, 11:19
Published 2 декабря, 11:19
Modified 2 декабря, 11:21
Updated 2 декабря, 11:21
Сообщается, что на частной заправке в Искитиме произошло возгорание двух емкостей по 10 кубов. Огонь распространился почти на 50 кв. м.
В ликвидации пламени было задействовано 15 пожарных и 4 единицы техники.
В огне пострадали водитель бензовоза и сотрудница АЗС. Они были доставлены в больницу с ожогами. О степени тяжести полученных травм не сообщается.
В отношении собственника заправки пройдет проверка.