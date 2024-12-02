Прокуратура Новосибирска потребовала восстановить нормальное отопление в городе

Posted 2 декабря, 04:21
Published 2 декабря, 04:21
Modified 2 декабря, 04:23
Updated 2 декабря, 04:23
В декабре Новосибирск официально продолжает быть не готовым к отопительному сезону. Соответствующего паспорта у областной столицы нет. Обычно документ выдается до 15 ноября. Прокуратура начала проверку.
Выяснилось, что всего найдено свыше 50 нарушений. Руководителям ресурсоснабжающих организаций внесли 18 представлений. Возбуждено 10 дел на виновных лиц.
Прокуратура потребовала устранить нарушения, мешающие получить паспорт на сезон 2024-2025. Факт отсутствия готовности назвали негативным историческим прецедентом.