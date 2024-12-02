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Posted 2 декабря, 04:21

Published 2 декабря, 04:21

Modified 2 декабря, 04:23

Updated 2 декабря, 04:23

Паспорт не может получить мэрия

Прокуратура Новосибирска потребовала восстановить нормальное отопление в городе

2 декабря 2024, 04:21
Фото: 1MI. Паспорт не может получить мэрия
В Новосибирске нашли свыше 50 нарушений, в связи с чем, к отопительному сезону третий по численности город не готов, сообщает прокуратура.

В декабре Новосибирск официально продолжает быть не готовым к отопительному сезону. Соответствующего паспорта у областной столицы нет. Обычно документ выдается до 15 ноября. Прокуратура начала проверку.

Выяснилось, что всего найдено свыше 50 нарушений. Руководителям ресурсоснабжающих организаций внесли 18 представлений. Возбуждено 10 дел на виновных лиц.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, мешающие получить паспорт на сезон 2024-2025. Факт отсутствия готовности назвали негативным историческим прецедентом.

Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Отопление#Отопительный сезон#Прокуратура#Проверка#Нарушения#Представление#Паспорт
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