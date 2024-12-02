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Posted 2 декабря, 15:27

Published 2 декабря, 15:27

Modified 2 декабря, 15:29

Updated 2 декабря, 15:29

Новосибирский хоккейный клуб Сибирь уступил Динамо Минск со счетом 4:5

Сибирь проиграла Динамо со счетом 4:5

2 декабря 2024, 15:27
Фото: Пресс-служба ХК «Сибирь».

Новосибирский хоккейный клуб Сибирь уступил Динамо Минск со счетом 4:5

02.12 новосибирские хоккеисты уступили гостям — перевес составил всего одно очко. Подробнее рассказали в пресс-службе «Сибирь».

Новосибирцы вышли вперед на третьей минуте матча, первый же гол был забит в нашу пользу — пасы от Егора Мартынова и Владислава Кары на Георгия Белоусова — 1:0. Однако энергичное начало не помешало гостям сравнять счет уже спустя две минуты. Счет сравнял Егор Борисов, а после гол забил Ксавье Уэллс. Команды ушли на перерыв со счетом 1:2.

Во втором периоде «Динамо» начали выходить вперед. «Сибирь» усилиями Тревора Мёрфи, который сам удачно перехватил шайбу, сам бросил и сам забил, отыграла одну шайбу. Однако уже после броска Виталия Пинчука шайба рикошетом от конька Алексея Яковлева пересекла линию ворот Антона Красоткина.

В третьем периоде Энди Андреофф оформил дубль при игре 6 на 5. Итог — 4:5 победа «Динамо».

Ворота защищал: Денис Костин / Антон Красоткин.

Болельщики Сибири огорчены: комментаторы в соцсетях сокрушаются, что игра «стала хуже». Произошло это, по мнению болельщиков, из-за неслаженной работы игроков и сильных соперников.

Статистика матча 02.12.2024Статистика матча 02.12.2024
Статистика матча 02.12.2024. Фото: Соцсети ХК Сибирь (Новосибирская область)
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