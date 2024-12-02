Сибирь проиграла Динамо со счетом 4:5

Новосибирцы вышли вперед на третьей минуте матча, первый же гол был забит в нашу пользу — пасы от Егора Мартынова и Владислава Кары на Георгия Белоусова — 1:0. Однако энергичное начало не помешало гостям сравнять счет уже спустя две минуты. Счет сравнял Егор Борисов, а после гол забил Ксавье Уэллс. Команды ушли на перерыв со счетом 1:2.