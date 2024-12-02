Сибирь проиграла Динамо со счетом 4:5

Posted 2 декабря, 15:27
Published 2 декабря, 15:27
Modified 2 декабря, 15:29
Updated 2 декабря, 15:29
Новосибирцы вышли вперед на третьей минуте матча, первый же гол был забит в нашу пользу — пасы от Егора Мартынова и Владислава Кары на Георгия Белоусова — 1:0. Однако энергичное начало не помешало гостям сравнять счет уже спустя две минуты. Счет сравнял Егор Борисов, а после гол забил Ксавье Уэллс. Команды ушли на перерыв со счетом 1:2.
Во втором периоде «Динамо» начали выходить вперед. «Сибирь» усилиями Тревора Мёрфи, который сам удачно перехватил шайбу, сам бросил и сам забил, отыграла одну шайбу. Однако уже после броска Виталия Пинчука шайба рикошетом от конька Алексея Яковлева пересекла линию ворот Антона Красоткина.
В третьем периоде Энди Андреофф оформил дубль при игре 6 на 5. Итог — 4:5 победа «Динамо».
Ворота защищал: Денис Костин / Антон Красоткин.
Болельщики Сибири огорчены: комментаторы в соцсетях сокрушаются, что игра «стала хуже». Произошло это, по мнению болельщиков, из-за неслаженной работы игроков и сильных соперников.