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Posted 2 декабря, 02:44

Published 2 декабря, 02:44

Modified 2 декабря, 02:46

Updated 2 декабря, 02:46

Названы самые желанные подарки на Новый год

Топ популярных подарков на новый год — что просят современные дети у Деда Мороза

2 декабря 2024, 02:44
Фото: 1MI. Названы самые желанные подарки на Новый год

Стало известно, что чаще всего просят дети из Новосибирска у Деда Мороза

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирске рассказали, чего дети желают больше всего на Новый год: секреты раскрыли в пресс-службе Всероссийского Деда Мороза.

Дети желают в подарок к Новому году разные подарки. В число самых популярных вошли домашние животные и конструкторы. Также в лидерах сладкие наборы и игрушки. Мальчики хотят получить автомобили, а девочки косметику и украшения.

Поезд Деда Мороза прибудет в областную столицу 18 декабря. Для маленьких жителей Новосибирска устроят праздничную программу. Посмотреть на нее можно бесплатно. А вот прогуляться по поезду и увидеть Дедушку стоит денег. Правда, все билеты раскупили в день старта продаж.

Также мы рассказали, как выбрать сладкий подарок на Новый год и чего стоит остерегаться при покупке.

Фестивали, концерты и катки: праздничная программа в Новосибирске на Новый год 2025
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