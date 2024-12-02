Топ популярных подарков на новый год — что просят современные дети у Деда Мороза

Posted 2 декабря, 02:44
Published 2 декабря, 02:44
Modified 2 декабря, 02:46
Updated 2 декабря, 02:46
Дети желают в подарок к Новому году разные подарки. В число самых популярных вошли домашние животные и конструкторы. Также в лидерах сладкие наборы и игрушки. Мальчики хотят получить автомобили, а девочки косметику и украшения.
Поезд Деда Мороза прибудет в областную столицу 18 декабря. Для маленьких жителей Новосибирска устроят праздничную программу. Посмотреть на нее можно бесплатно. А вот прогуляться по поезду и увидеть Дедушку стоит денег. Правда, все билеты раскупили в день старта продаж.
Также мы рассказали, как выбрать сладкий подарок на Новый год и чего стоит остерегаться при покупке.