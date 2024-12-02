Уроки ПДД могут появиться в школьной программе

Posted 2 декабря, 11:11
Published 2 декабря, 11:11
Modified 2 декабря, 11:13
Updated 2 декабря, 11:13
Общественники предлагают вернуть раздел ПДД в программу школьного курса ОБЖ. Представители объединения считают, что таким образом удаться сократить количество ДТП с участием детей, а также поможет молодым водителям успешно получить права в будущем.
Такие уроки могут появиться и в школах Новосибирской области.
Представители объединения предоставили неутешительную статистику: за 2024 год по России произошло свыше 18 тысяч ДТП, в которых погибли 630 и пострадали более 20 тысяч несовершеннолетних. Увеличилось число происшествий на дороге с участием несовершеннолетних водителей на 38,4%, число погибших в них — на 23,9%, а раненых — на 39,8%.
Ранее в ДТП в Новосибирске пострадали трое детей.