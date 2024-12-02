Уроки ПДД могут появиться в школьной программе

Представители объединения предоставили неутешительную статистику: за 2024 год по России произошло свыше 18 тысяч ДТП, в которых погибли 630 и пострадали более 20 тысяч несовершеннолетних. Увеличилось число происшествий на дороге с участием несовершеннолетних водителей на 38,4%, число погибших в них — на 23,9%, а раненых — на 39,8%.



Ранее в ДТП в Новосибирске пострадали трое детей.