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Posted 2 декабря, 11:11

Published 2 декабря, 11:11

Modified 2 декабря, 11:13

Updated 2 декабря, 11:13

Уроки ПДД могут появиться в школьной программе

Уроки ПДД могут появиться в школьной программе

2 декабря 2024, 11:11
Фото: 1MI. Уроки ПДД могут появиться в школьной программе

Уроки ПДД могут появиться в школьной программе Новосибирской области

Национальный автомобильный союз предложил ввести в школьную программу часы, отведенные на изучение правил личной безопасности на дороге.

Общественники предлагают вернуть раздел ПДД в программу школьного курса ОБЖ. Представители объединения считают, что таким образом удаться сократить количество ДТП с участием детей, а также поможет молодым водителям успешно получить права в будущем.

Такие уроки могут появиться и в школах Новосибирской области.

Представители объединения предоставили неутешительную статистику: за 2024 год по России произошло свыше 18 тысяч ДТП, в которых погибли 630 и пострадали более 20 тысяч несовершеннолетних. Увеличилось число происшествий на дороге с участием несовершеннолетних водителей на 38,4%, число погибших в них — на 23,9%, а раненых — на 39,8%.

Ранее в ДТП в Новосибирске пострадали трое детей.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Сибирь#ПДД
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